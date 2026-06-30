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30 червня 2026, 13:18

ЄС переказав Україні ще 3,9 мільярди євро: куди підуть гроші

До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб. Про це написала прем'єрка Юлія Свириденко.

До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу.

Йдеться, зокрема, про виробництво українських дронів, посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для фронту.

Це перший транш саме оборонної підтримки в межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Скільки вже отримала Україна

25 червня до державного бюджетувже надійшло 3,2 млрд євро в межах цієї ж позики. Тоді кошти були спрямовані на бюджетну підтримку України. Про перший транш у межах Ukraine Support Loan також повідомляли міжнародні агентства, зазначаючи, що фінансування має підтримати оборону, енергетичну стійкість і бюджетні потреби країни.

Читайте також: Україна отримала перші 3,2 млрд євро позики ЄС: куди спрямують кошти

Після нового надходження загальний обсяг коштів, які Україна отримала за інструментом Ukraine Support Loan, становить 7 млрд євро.

Новий транш відрізняється від попереднього цільовим призначенням. Якщо перші 3,2 млрд євро пішли на ширшу бюджетну підтримку, то 3,9 млрд євро мають оборонний фокус — дрони, українське виробництво зброї та оперативні закупівлі для потреб Сил оборони.

Що таке Ukraine Support Loan

Ukraine Support Loan — новий фінансовий інструмент підтримки України з боку ЄС. Він передбачає довгострокове фінансування, яке має допомогти країні покривати потреби бюджету, оборони та відновлення під час війни.

За даними Міністерства оборони, у 2026 році Україна очікує 28,3 млрд євро оборонної підтримки в межах Ukraine Support Loan. У відомстві раніше повідомляли, що значна частина цих коштів має бути спрямована на українські дрони, розвиток ОПК і термінові поставки на фронт.

Для України це не лише питання додаткового фінансування. Оборонні транші в межах таких програм дозволяють планувати виробництво на довший період, укладати контракти з українськими виробниками та зменшувати залежність від разових поставок зброї від партнерів.

Ставка на власне виробництво

Фокус на дронах і ОПК вписується в ширшу логіку військових витрат України. Дрони стали одним із головних інструментів на фронті — від розвідки до ураження техніки, логістики та позицій противника.

Як раніше писав «Мінфін», ЄС у межах нових програм підтримки України дедалі частіше пов’язує фінансування не лише з бюджетними потребами, а й із розвитком оборонного виробництва. Це дає Україні більшу гнучкість: частина грошей залишається в економіці, працює на українські підприємства та створює довші виробничі ланцюги.

Для бюджету нові 3,9 млрд євро також зменшують тиск на внутрішні джерела фінансування. Чим більше оборонних витрат покривається зовнішніми ресурсами, тим менше уряду потрібно перерозподіляти кошти всередині бюджету або нарощувати внутрішні запозичення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
RSky Car
RSky Car
30 червня 2026, 13:58
#
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+
0
bosyak
bosyak
30 червня 2026, 14:14
#
ВВП України тільки шо зросло на 3.9 млрд €. Я не думав що з військової частини цих грошей щось зайде в Україну. Так ще краще.
+
+44
teodor220
teodor220
30 червня 2026, 15:03
#
Цікава математика у нас:
3.2 + 3.9 = 7млрд.
Куди поділись 100млн автор замовчує :)
+
+15
Apache
Apache
30 червня 2026, 16:32
#
«Комиссия» чиновников.
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