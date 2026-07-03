За перше півріччя до загального фонду держбюджету надійшло майже 1,9 трлн гривень (інфографіка)

За червень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 541,8 млрд грн, а за перше півріччя — 1,898 трлн гривень. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, повідомляє Міністерство фінансів України.

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Дані за червень

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

60,2 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

37,4 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

36,5 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку;

28,8 млрд грн — акцизного податку;

27,2 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 48,4 млрд грн, відшкодовано — 21,2 млрд грн);

6,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами;

6 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

5,6 млрд грн — податку на прибуток підприємств.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 319,7 млрд гривень.

Загалом, за підсумками червня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 678,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-червень 2026 року

За даними Казначейства, за січень-червень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,898 трлн гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

318,2 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

204,9 млрд грн — ПДФО та військовий збір;

186,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

160 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 279,5 млрд грн, відшкодовано — 119,5 млрд грн);

152,4 млрд грн — акцизний податок;

46,6 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;

31 млрд грн — ввізне та вивізне мито;

26,6 млрд грн — рентна плата за користування надрами.

Важливими джерелами доходів загального фонду державного бюджету у січні-червні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 569,6 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку НБУ в сумі 146,1 млрд гривень, здійснені відповідно до Закону України «Про Національний банк України» після підтвердження річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та її затвердження Радою НБУ.

В цілому, за підсумками січня-червня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,52 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,83 трлн грн, у тому числі загального фонду — 2,23 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2026 року склали 370,7 млрд грн, з яких 69 млрд грн надійшло у червні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-червень 2026 року становили 486,1 млрд грн, або 45,4% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 230,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 34,6 млрд грн ($450 млн та 291 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 79,5 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 255,7 млрд грн (або близько $5,8 млрд), зокрема: