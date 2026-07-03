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3 липня 2026, 18:48

За перше півріччя до загального фонду держбюджету надійшло майже 1,9 трлн гривень (інфографіка)

За червень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 541,8 млрд грн, а за перше півріччя — 1,898 трлн гривень. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, повідомляє Міністерство фінансів України.

За перше півріччя до загального фонду держбюджету надійшло майже 1,9 трлн гривень (інфографіка)
Фото: НБУ

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Дані за червень

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 60,2 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 37,4 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 36,5 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку;
  • 28,8 млрд грн — акцизного податку;
  • 27,2 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 48,4 млрд грн, відшкодовано — 21,2 млрд грн);
  • 6,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
  • 6 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
  • 5,6 млрд грн — податку на прибуток підприємств.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 319,7 млрд гривень.

Загалом, за підсумками червня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 678,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-червень 2026 року

За даними Казначейства, за січень-червень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,898 трлн гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

  • 318,2 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
  • 204,9 млрд грн — ПДФО та військовий збір;
  • 186,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 160 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 279,5 млрд грн, відшкодовано — 119,5 млрд грн);
  • 152,4 млрд грн — акцизний податок;
  • 46,6 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;
  • 31 млрд грн — ввізне та вивізне мито;
  • 26,6 млрд грн — рентна плата за користування надрами.

Важливими джерелами доходів загального фонду державного бюджету у січні-червні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 569,6 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку НБУ в сумі 146,1 млрд гривень, здійснені відповідно до Закону України «Про Національний банк України» після підтвердження річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та її затвердження Радою НБУ.

В цілому, за підсумками січня-червня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,52 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,83 трлн грн, у тому числі загального фонду — 2,23 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2026 року склали 370,7 млрд грн, з яких 69 млрд грн надійшло у червні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-червень 2026 року становили 486,1 млрд грн, або 45,4% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 230,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 34,6 млрд грн ($450 млн та 291 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 79,5 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 255,7 млрд грн (або близько $5,8 млрд), зокрема:

  • 65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) — надходження коштів МВФ;
  • 2,03 млрд грн ($46,7 млн) — надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE);
  • 0,4 млрд грн ($8,13 млн) — надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN);
  • 0,26 млрд грн ($5,95 млн) — надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках додаткового фінансування до Програми SURGE;
  • 12,1 млрд грн (0,24 млрд євро) — надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління»;
  • 126,13 млрд грн (2,44 млрд євро) — надходження коштів від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;
  • 22,5 млрд грн ($500 млн) — надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту «Перша позика на політику розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні»;
  • 26,8 млрд грн ($598,5 млн, у тому числі Японія — 3$00 млн дол. США, Велика Британія — $298,5 млн) — надходження коштів позики МБРР в рамках Угоди про позику «Проєкт у сфері соціального захисту задля охоплення, стійкості, інновацій та трансформації» (SPIRIT).
  • Платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2026 року склали 288,9 млрд грн (98,9% плану), платежі з обслуговування — 184,5 млрд грн (99,1% плану).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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