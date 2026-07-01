З 1 липня 2026 року monobank ввів комісію за поповнення своїх карток через мережу платіжних терміналів EasyPay. Про це повідомляє пресслужба компанії.
monobank ввів комісію за поповнення карток через термінали EasyPay
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Який розмір комісії
Відтепер за поповнення карток monobank через платіжні термінали буде стягуватися комісія і розмірі 5% від суми платежу.
«У зв’язку з рішенням банку поповнення карток monobank здійснюватиметься з комісією для клієнта», — йдеться у повідомленні EasyPay.
У компанії також зазначили, що введення комісії за поповнення карток monobank у їхніх терміналах — це ініціатива самого банку.
Що з картками інших банків
Зазначається, що зміни стосуються тільки карток monobank. Поповнення карток інших банків-партнерів у мережі EasyPay залишається безкоштовним.
Читайте також: У monobank змінять нарахування кешбеку: більше витрачаєш — більше отримуєш
Де поповнити картку monobank без комісії
Клієнти monobank можуть безкоштовно поповнювати свої картки в терміналах monobox і abank, City24, а також у касах Укрпошти та банків:
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 10 червня monobank скасував комісійні збори за всі вхідні та вихідні закордонні SWIFT-платежі. Нові умови поширюються як на фізичних осіб, так і на представників бізнесу.
Коментарі - 1
но ведь в редакции откровенные пофигисты и поэтому
пишут всякую непроверенную чушь.