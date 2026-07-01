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1 липня 2026, 18:12

monobank ввів комісію за поповнення карток через термінали EasyPay

З 1 липня 2026 року monobank ввів комісію за поповнення своїх карток через мережу платіжних терміналів EasyPay. Про це повідомляє пресслужба компанії.

monobank ввів комісію за поповнення карток через термінали EasyPay

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Який розмір комісії

Відтепер за поповнення карток monobank через платіжні термінали буде стягуватися комісія і розмірі 5% від суми платежу.

«У зв’язку з рішенням банку поповнення карток monobank здійснюватиметься з комісією для клієнта», — йдеться у повідомленні EasyPay.

У компанії також зазначили, що введення комісії за поповнення карток monobank у їхніх терміналах — це ініціатива самого банку.

Що з картками інших банків

Зазначається, що зміни стосуються тільки карток monobank. Поповнення карток інших банків-партнерів у мережі EasyPay залишається безкоштовним.

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Де поповнити картку monobank без комісії

Клієнти monobank можуть безкоштовно поповнювати свої картки в терміналах monobox і abank, City24, а також у касах Укрпошти та банків:

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 червня monobank скасував комісійні збори за всі вхідні та вихідні закордонні SWIFT-платежі. Нові умови поширюються як на фізичних осіб, так і на представників бізнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+29
Qwerty1999
Qwerty1999
1 липня 2026, 19:27
#
Вообще-то комиссию установил EasyPay на пополнение карт Монобанка,
но ведь в редакции откровенные пофигисты и поэтому
пишут всякую непроверенную чушь.
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