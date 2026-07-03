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3 липня 2026, 19:35

Спадщина чи подарунок від резидента нерезиденту: які правила оподаткування діють в Україні

Державна податкова служба України (ДПС) роз'яснила особливості оподаткування та оформлення майна, яке нерезидент отримує в подарунок або у спадок від резидента України. Згідно з нормами Податкового кодексу (п. 174.6 ст. 174 ПКУ), правила для обох цих випадків є ідентичними.

Спадщина чи подарунок від резидента нерезиденту: які правила оподаткування діють в Україні
Фото: pixabay

Податківці виділили чотири головні правила, про які слід знати нерезидентам:

  • Ставки податків: Якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець — резидентом України, будь-який об'єкт спадщини чи подарунка оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 5 %.
  • Хто сплачує: Обов’язок зі сплати податку та збору повністю покладається на самого спадкоємця-нерезидента.
  • Терміни сплати: Спадкоємець-нерезидент має сплатити податок та військовий збір до нотаріального оформлення майна, а у сільській місцевості - до оформлення документів уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.
  • Важливо: Без документа про повну сплату нотаріус (або посадова особа селищної ради) не видасть свідоцтво про право на спадщину чи договір дарування.

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Куди та за якими реквізитами перераховувати кошти?

Податок та військовий збір сплачується за місцем нотаріального оформлення спадщини чи договору дарування.

Для сплати податку використовується код бюджетної класифікації 11010501 — «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню».

Для сплати військового збору використовується код бюджетної класифікації 11011000 — «Військовий збір».

Нагадаємо

Раніше у Податковій пояснили, як сплачувати податок за спадщину не від близьких родичів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 липня 2026, 22:10
#
«Без документа о полной оплате нотариус (или должностное лицо поселкового совета)
не выдаст свидетельство о праве на наследство или договор дарения»

И как тот нотариус сможет определить резидентность родственнков первой степени родства,
если все они — граждане Украины, но некоторые сейчас временно живут беженцами в ЕС.
+
+15
TAN72
TAN72
3 липня 2026, 22:11
#
С каких х…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 липня 2026, 22:42
#
Податковий кодекс України
Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.05.2026

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:
174.2.1. за нульовою ставкою:
а) об'єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;

174.3. Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини або в сільських населених пунктах — до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями — резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.
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