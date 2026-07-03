Спадщина чи подарунок від резидента нерезиденту: які правила оподаткування діють в Україні

Державна податкова служба України (ДПС) роз'яснила особливості оподаткування та оформлення майна, яке нерезидент отримує в подарунок або у спадок від резидента України. Згідно з нормами Податкового кодексу (п. 174.6 ст. 174 ПКУ), правила для обох цих випадків є ідентичними.

Податківці виділили чотири головні правила, про які слід знати нерезидентам:

Ставки податків: Якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець — резидентом України, будь-який об'єкт спадщини чи подарунка оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 5 %.

Хто сплачує: Обов’язок зі сплати податку та збору повністю покладається на самого спадкоємця-нерезидента.

Терміни сплати: Спадкоємець-нерезидент має сплатити податок та військовий збір до нотаріального оформлення майна, а у сільській місцевості - до оформлення документів уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.

Важливо: Без документа про повну сплату нотаріус (або посадова особа селищної ради) не видасть свідоцтво про право на спадщину чи договір дарування.

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Куди та за якими реквізитами перераховувати кошти?

Податок та військовий збір сплачується за місцем нотаріального оформлення спадщини чи договору дарування.

Для сплати податку використовується код бюджетної класифікації 11010501 — «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню».

Для сплати військового збору використовується код бюджетної класифікації 11011000 — «Військовий збір».

Нагадаємо

Раніше у Податковій пояснили, як сплачувати податок за спадщину не від близьких родичів.