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3 липня 2026, 18:35

Держборг України за місяць скоротився на $1,3 млрд

У травні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 20 млрд грн у гривневому еквіваленті та на $1,33 млрд — у доларовому. Водночас у перерахунку на євро борг зріс на 119 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Держборг України з початку року скоротився на понад 70 мільйонів євро

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Структура та динаміка боргу

Станом на 31 травня 2026 року загальна сума державного боргу та гарантованого державою боргу України склала 9 325,6 млрд грн (181,3 млрд євро або $210,7 млрд), зокрема:

  • державний зовнішній борг — 7 075,6 млрд грн (75,87%), або 137,6 млрд євро ($159,8 млрд);
  • державний внутрішній борг — 1 988,9 млрд грн (21,33%), або 38,7 млрд євро ($44,9 млрд);
  • гарантований державою борг — 261,1 млрд грн (2,80%), або 5,1 млрд євро.

Порівняно з показниками на кінець квітня 2026 року обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу скоротився на 20,0 млрд грн та на $1,3 млрд, водночас у євровому еквіваленті дещо зріс — на 119 млн євро — внаслідок курсової переоцінки зовнішніх зобов'язань.

Порівняно з початком року борг скоротився на 71 млн євро та на $2,7 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті зріс на 282,9 млрд грн — переважно через курсову переоцінку зовнішніх зобов'язань на тлі послаблення гривні з початку року. Скорочення боргу у травні у гривневому та доларовому вимірі було зумовлене передусім погашенням ОВДП на внутрішньому ринку.

Гарантований державою борг продовжує скорочуватись: за п'ять місяців 2026 року він зменшився з 276,7 до 261,1 млрд грн (з 5,55 до 5,08 млрд євро), тобто на 15,6 млрд грн або на 5,6%. Його частка у загальному борзі знизилась з 3,06% до 2,80%. Зокрема, з початку року гарантований зовнішній борг зменшився на 16,1 млрд грн — до 196,3 млрд грн; гарантований внутрішній борг збільшився на 0,4 млрд грн — до 64,7 млрд грн за рахунок збільшення обсягу портфельних гарантій.

Ключові кредитори

У структурі кредиторів державного боргу та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 66%.

Найбільша частка таких зобов'язань припадає на Європейський Союз — 3 612,8 млрд грн (70,24 млрд євро), або 38,74% загального боргу. Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,3%, на зовнішньому ринку — близько 8,8%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,9%.

У валютній структурі державного боргу і гарантованого державою боргу станом на 31 травня 2026 року найбільша частка припадає:

  • на євро — 44,6% ($93,9 млрд),
  • долар — 22,7% ($47,9 млрд),
  • гривня — 20,5% ($43,1 млрд),
  • СПЗ — 9,0% ($19,1 млрд).

Частки англійського фунта стерлінгів, канадського долара та японської єни становлять сукупно 3,2%.

Середньозважена ставка держборгу

Станом на кінець травня 2026 року середньозважена ставка державного боргу знизилась до 4,43% проти 4,51% у січні 2026 року та 4,6% у травні 2025 року. Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,13 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 12,1 року в травні 2025 року.

«Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі», — йдеться у повідомленні.

ОВДП

У травні Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету було залучено понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність за розміщеними облігаціями становила 15,74% річних у гривні та 3,05% — у доларах США. Також Мінфін провів один switch-аукціон на 4,15 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Romanenkas17
Romanenkas17
3 липня 2026, 20:18
#
Закопались в борги по самі вуха і радіють що зменшили на 0,5% за місяць. І то це тільки за рахунок закриття боргів по внутрішніх ОВДП — борги зовнішнім кредиторам не зменшуються. Добре що хоч на паливо не треба тратитись поки літо.
+
0
TAN72
TAN72
3 липня 2026, 22:08
#
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