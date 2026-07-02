Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі: де платять найбільше

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з оприлюдненими даними, у травні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників по Україні склала 30 961 проти 30 515 грн у квітні (+1,5%).

Де найвищі зарплати

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула 47 115 гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником 32 374 грн.

Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій області — 22 354 грн та Кіровоградській області — 22 336 грн.

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Які галузі платять найбільше

За даними Держстату, найбільше заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 76 997 гривень на місяць.

Найнижчою є заробітна плата у працівників сфери охорони здоров'я та надання соціальної допомоги — 21 554 грн.

Водночас у Держстаті зауважують, що станом на 1 червня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

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