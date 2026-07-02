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2 липня 2026, 8:58

Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі: де платять найбільше

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг. Про цеповідомила Державна служба статистики.

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні.

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Згідно з оприлюдненими даними, у травні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників по Україні склала 30 961 проти 30 515 грн у квітні (+1,5%).

Де найвищі зарплати

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула 47 115 гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником 32 374 грн.

Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій області — 22 354 грн та Кіровоградській області — 22 336 грн.

Читайте також: Офіційно середня зарплата в Києві вже перевищує 49 тис. грн: скільки насправді заробляють кияни

Які галузі платять найбільше

За даними Держстату, найбільше заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 76 997 гривень на місяць.

Найнижчою є заробітна плата у працівників сфери охорони здоров'я та надання соціальної допомоги — 21 554 грн.

Водночас у Держстаті зауважують, що станом на 1 червня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

Читайте також: Зарплати до 104 тисяч: у яких держорганах платять найбільше

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+61
TAN72
TAN72
2 липня 2026, 11:24
#
Сказочники
+
0
korvin29
korvin29
2 липня 2026, 12:38
#
Зарплаты военных могут влиять на средние показатели.
+
0
huliolopez
huliolopez
2 липня 2026, 14:27
#
Не можуть, бо військові не є працівниками і у них немає зарплат
+
+22
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
2 липня 2026, 15:11
#
Ну тоді зарплати депутатів, тцкунів і тд, нещодавно була стаття на Мінфіні із зп в держструктурах, тільки проблема в тому, що якщо ти і користувач вище отримуватимуть по 10 тисяч грн, а депутат 100 тисяч грн, то в середньому ви всі отримуєте 40 тис грн, а в реальності це трохи не так. Тому медіанна зп краще відображає реалії.
+
0
huliolopez
huliolopez
2 липня 2026, 16:24
#
Ну так якщо у кожного 3го в країні зарплата 100 тисяч грн — то мені подобається така країна
+
0
Evie Walsh
Evie Walsh
2 липня 2026, 17:35
#
Потужно! 30к грн даже — это 650 баксов,уххх Европа завидует. При том,что цены Европы у нас на продукты, бенз.
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