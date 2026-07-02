Українців за кордоном чекають нові правила з 1 липня: що зміниться

З 1 липня 2026 року на українців за кордоном чекають серйозні реформи, що стосуватимуться виплат, житла, роботи та навіть відправлення посилок. Про це пише Visitukraine.today.

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Посилки з України до Європи: нові правила

Якщо ви відправляєте або отримуєте посилки, приготуйтеся до змін на митниці ЄС. Тепер за кожну окрему товарну позицію в декларації доведеться сплачувати обов’язковий збір у розмірі 3 євро. Це стосується всіх комерційних посилок, незалежно від того, скільки коштує річ.

Якщо ж ви відправляєте подарунок, то сплачувати збір доведеться в тому випадку, якщо його вартість перевищує 45 євро. Також запроваджуються нові правила щодо адміністрування ПДВ, тож доставка може стати дещо складнішою та дорожчою.

Виплати та житло для українців у Польщі

Польща продовжує скорочувати програми підтримки. З липня серйозно обмежують доступ до центрів колективного проживання (шелтерів). Безкоштовне житло забирають навіть у так званих вразливих категорій. Наприклад, платити за дах над головою тепер доведеться жінкам з дітьми старше одного року, а також літнім людям, які отримують хоча б мінімальну польську пенсію (нехай це навіть зовсім мізерні гроші).

Крім того, у Польщі повертають стандартний ПДВ на пальне у розмірі 23%, тому заправляти машину стане дорожче: бензин подорожчає приблизно до 6,50 злотих за літр, а дизель — до 6,70 злотих.

Робота в Польщі для українців: перевірка договорів?

Якщо ви працюєте в Польщі за цивільно-правовим договором (наприклад, umowa zlecenie), знайте, що з 8 липня перевірки стануть набагато суворішими. Інспектори праці тепер перевірятимуть не просто документи, а те, як ви працюєте насправді. Якщо інспектор виявить порушення, він вимагатиме від керівника все виправити прямо під час перевірки. Якщо роботодавець відмовиться, його через суд можуть змусити переоформити вас на повноцінний трудовий договір (umowa o pracę).

Допомога Bürgergeld у Німеччині та підвищення пенсій

У Німеччині є дві важливі новини. Гарна — з 1 липня пенсії підвищують приблизно на 4,24%. Наприклад, якщо пенсія становила 1000 євро, додадуть ще 42 євро, а якщо 1500 євро — виплата зросте майже на 63,5 євро.

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Друга новина стосується тих, хто отримує допомогу по безробіттю Bürgergeld. Звичний формат виплат скасовують, а замість нього запроваджують нову базову систему. Тепер до безробітних висуватимуть три суворі ключові вимоги, тож правила інтеграції та пошуку роботи помітно ускладнюються.

Допомога українцям у Нідерландах: запроваджують єдину систему

Нідерланди вирішили повністю перебудувати систему фінансування біженців. Раніше кошти на українців, шукачів притулку та осіб зі статусом виділялися за різними програмами, через що на місцях часто виникала плутанина. Тепер з 1 липня всі схеми об'єднують в одну централізовану систему. Муніципалітетам безпосередньо компенсуватимуть реальні витрати на житло та утримання людей.

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До кінця року стара та нова системи працюватимуть паралельно, щоб перехід пройшов без збоїв.

Нові правила для водіїв у ЄС

З 7 липня в усьому Євросоюзі запроваджують нову вимогу безпеки для автомобілів. Усі нові машини, що виходять на ринок, мають бути обладнані «розумними» стоп-сигналами. Якщо водій різко натискає на гальма на швидкості понад 50 км/год, задні фари починають дуже швидко блимати.

Експерти зазначають, що це миттєве блимання допомагає водіям, які їдуть позаду, зреагувати на 0,2 секунди швидше. На швидкості 100 км/год це скорочує гальмівний шлях на цілих 5,5 метрів, що може врятувати від серйозної аварії. Систему підключать до електроніки автомобіля: вона сама зрозуміє, коли ви гальмуєте в екстреному режимі.