Українців за кордоном чекають нові правила з 1 липня: що зміниться

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 липня 2026, 13:44

Українців за кордоном чекають нові правила з 1 липня: що зміниться

З 1 липня 2026 року на українців за кордоном чекають серйозні реформи, що стосуватимуться виплат, житла, роботи та навіть відправлення посилок. Про це пише Visitukraine.today.

З 1 липня 2026 року на українців за кордоном чекають серйозні реформи, що стосуватимуться виплат, житла, роботи та навіть відправлення посилок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Посилки з України до Європи: нові правила

Якщо ви відправляєте або отримуєте посилки, приготуйтеся до змін на митниці ЄС. Тепер за кожну окрему товарну позицію в декларації доведеться сплачувати обов’язковий збір у розмірі 3 євро. Це стосується всіх комерційних посилок, незалежно від того, скільки коштує річ.

Якщо ж ви відправляєте подарунок, то сплачувати збір доведеться в тому випадку, якщо його вартість перевищує 45 євро. Також запроваджуються нові правила щодо адміністрування ПДВ, тож доставка може стати дещо складнішою та дорожчою.

Виплати та житло для українців у Польщі

Польща продовжує скорочувати програми підтримки. З липня серйозно обмежують доступ до центрів колективного проживання (шелтерів). Безкоштовне житло забирають навіть у так званих вразливих категорій. Наприклад, платити за дах над головою тепер доведеться жінкам з дітьми старше одного року, а також літнім людям, які отримують хоча б мінімальну польську пенсію (нехай це навіть зовсім мізерні гроші).

Крім того, у Польщі повертають стандартний ПДВ на пальне у розмірі 23%, тому заправляти машину стане дорожче: бензин подорожчає приблизно до 6,50 злотих за літр, а дизель — до 6,70 злотих.

Робота в Польщі для українців: перевірка договорів?

Якщо ви працюєте в Польщі за цивільно-правовим договором (наприклад, umowa zlecenie), знайте, що з 8 липня перевірки стануть набагато суворішими. Інспектори праці тепер перевірятимуть не просто документи, а те, як ви працюєте насправді. Якщо інспектор виявить порушення, він вимагатиме від керівника все виправити прямо під час перевірки. Якщо роботодавець відмовиться, його через суд можуть змусити переоформити вас на повноцінний трудовий договір (umowa o pracę).

Допомога Bürgergeld у Німеччині та підвищення пенсій

У Німеччині є дві важливі новини. Гарна — з 1 липня пенсії підвищують приблизно на 4,24%. Наприклад, якщо пенсія становила 1000 євро, додадуть ще 42 євро, а якщо 1500 євро — виплата зросте майже на 63,5 євро.

Читайте також: Німеччина готує зміни для українців: що буде із соцдопомогою

Друга новина стосується тих, хто отримує допомогу по безробіттю Bürgergeld. Звичний формат виплат скасовують, а замість нього запроваджують нову базову систему. Тепер до безробітних висуватимуть три суворі ключові вимоги, тож правила інтеграції та пошуку роботи помітно ускладнюються.

Допомога українцям у Нідерландах: запроваджують єдину систему

Нідерланди вирішили повністю перебудувати систему фінансування біженців. Раніше кошти на українців, шукачів притулку та осіб зі статусом виділялися за різними програмами, через що на місцях часто виникала плутанина. Тепер з 1 липня всі схеми об'єднують в одну централізовану систему. Муніципалітетам безпосередньо компенсуватимуть реальні витрати на житло та утримання людей.

Читайте також: Нідерланди змінюють правила прийому біженців з липня 2026 року

До кінця року стара та нова системи працюватимуть паралельно, щоб перехід пройшов без збоїв.

Нові правила для водіїв у ЄС

З 7 липня в усьому Євросоюзі запроваджують нову вимогу безпеки для автомобілів. Усі нові машини, що виходять на ринок, мають бути обладнані «розумними» стоп-сигналами. Якщо водій різко натискає на гальма на швидкості понад 50 км/год, задні фари починають дуже швидко блимати.

Експерти зазначають, що це миттєве блимання допомагає водіям, які їдуть позаду, зреагувати на 0,2 секунди швидше. На швидкості 100 км/год це скорочує гальмівний шлях на цілих 5,5 метрів, що може врятувати від серйозної аварії. Систему підключать до електроніки автомобіля: вона сама зрозуміє, коли ви гальмуєте в екстреному режимі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами