FDA визнало нікотинові паучі ZYN менш шкідливими за сигарети

Американське управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA) ухвалило рішення , що дозволяє компанії Swedish Match USA, яка є частиною Philip Morris International, позиціонувати нікотинові паучі ZYN як тютюнові вироби зі зниженим ризиком. Це рішення стало наслідком тривалої наукової оцінки, яку проводив регулятор.

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FDA офіційно дозволило супроводжувати маркетинг 20 різновидів ZYN твердженням про те, що використання цих паучів замість сигарет сприяє зменшенню ймовірності розвитку низки небезпечних захворювань. Йдеться, зокрема, про зниження ризику серцевих хвороб, інсульту, емфіземи, хронічного бронхіту, а також ракових захворювань легенів та ротової порожнини.

Керівництво Центру тютюнових виробів FDA зазначило, що метою такого дозволу є надання повнолітнім споживачам достовірної, науково підтвердженої інформації про відносну шкоду різних видів тютюнової продукції. Це дає змогу курцям приймати більш обґрунтовані рішення щодо свого здоров’я.

Дозвіл поширюється на 10 різновидів продукту, включаючи смаки з ментолом, цитрусовими, корицею та кавою.

Під час ухвалення рішення регулятор проаналізував значний обсяг даних: від впливу на здоров’я людини до сприйняття інформації споживачами та ризиків залучення молоді.

FDA підтвердило достовірність заяв компанії, проте встановило суворі зобов’язання для виробника. Swedish Match має проводити післяреєстраційний моніторинг, який включатиме дослідження поведінки споживачів та аналіз того, як сприймається інформація про ризики. Дозвіл видано терміном на п’ять років із можливістю подальшого продовження після повторної оцінки.

Важливо, що FDA вкотре підкреслило: абсолютно безпечних тютюнових виробів не існує, тому наполегливо закликає людей, які досі не вживають тютюн, утриматися від початку його використання.

Для тих, хто вже палить, найкращим вибором для збереження здоров’я залишається повна відмова від будь-яких тютюнових виробів. Проте для тих дорослих курців, які не можуть або не хочуть кинути палити, перехід на схвалені FDA альтернативи може зменшити вплив шкідливих хімічних сполук, присутніх у сигаретному димі.

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