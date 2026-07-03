До закриття міжбанку в п'ятницю, 3 липня, курс долара знизився на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу, євро подешевшало на 21 копійку у купівлі та на 20 копійок у продажу.
3 липня 2026, 17:37
Долар та євро стрімко подешевшали на міжбанку
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Відкриття 3 липня
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Закриття 3 липня
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Зміни
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44,65/44,68
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44,51/44,55
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14/13
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51,14/51,16
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50,93/50,96
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21/20
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,42−44,93 грн. Євро купують за 50,84 грн, а продають за 51,49 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,69−44,78, євро — 51,25−51,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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