E5, E10 та B7: в Україні запрацювало нове маркування пального

В Україні з 1 липня 2026 року на автозаправних станціях почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних назв водії побачать маркування E5, E10, B7 та B10, які покажуть вміст біокомпонентів у бензині та дизелі, пише OBOZ.UA.

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Що відомо

Нововведення пов’язане з переходом України на європейські стандарти пального та поступовим збільшенням використання біоетанолу й біодизеля. Такі добавки мають допомогти скоротити шкідливі викиди та зменшити залежність від традиційних нафтопродуктів.

Для бензину застосовуватимуть круглі позначення з літерою E. Наприклад, E5 означає, що у пальному міститься до 5% біоетанолу, а E10 — до 10%.

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Дизельне пальне матиме квадратні маркування:

B7 — дизель із вмістом до 7% біодизеля;

B10 — дизель із вмістом до 10% біодизеля;

XTL — синтетичне дизельне пальне.

Водночас звичні позначення А-92 та А-95 поки залишаться на українських АЗС. Вони й надалі вказуватимуть на октанове число бензину, а нові символи додатково інформуватимуть про склад пального.

За словами експертів, більшість сучасних автомобілів без проблем працюватиме на нових видах бензину. Машини, випущені після 2011 року, зазвичай сумісні з пальним E5 та E10. Власникам авто 2000−2011 років частіше рекомендують обирати E5, а для старіших моделей особливо важливо перевіряти рекомендації виробника.

Дізнатися, яке пальне підходить конкретному автомобілю, можна за інформацією на лючку паливного бака, у керівництві з експлуатації або на офіційному сайті автовиробника.