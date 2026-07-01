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1 липня 2026, 9:12

E5, E10 та B7: в Україні запрацювало нове маркування пального

В Україні з 1 липня 2026 року на автозаправних станціях почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних назв водії побачать маркування E5, E10, B7 та B10, які покажуть вміст біокомпонентів у бензині та дизелі, пише OBOZ.UA.

В Україні з 1 липня 2026 року на автозаправних станціях почнуть діяти нові європейські позначення пального.

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Що відомо

Нововведення пов’язане з переходом України на європейські стандарти пального та поступовим збільшенням використання біоетанолу й біодизеля. Такі добавки мають допомогти скоротити шкідливі викиди та зменшити залежність від традиційних нафтопродуктів.

Для бензину застосовуватимуть круглі позначення з літерою E. Наприклад, E5 означає, що у пальному міститься до 5% біоетанолу, а E10 — до 10%.

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Дизельне пальне матиме квадратні маркування:

  • B7 — дизель із вмістом до 7% біодизеля;
  • B10 — дизель із вмістом до 10% біодизеля;
  • XTL — синтетичне дизельне пальне.

Водночас звичні позначення А-92 та А-95 поки залишаться на українських АЗС. Вони й надалі вказуватимуть на октанове число бензину, а нові символи додатково інформуватимуть про склад пального.

За словами експертів, більшість сучасних автомобілів без проблем працюватиме на нових видах бензину. Машини, випущені після 2011 року, зазвичай сумісні з пальним E5 та E10. Власникам авто 2000−2011 років частіше рекомендують обирати E5, а для старіших моделей особливо важливо перевіряти рекомендації виробника.

Дізнатися, яке пальне підходить конкретному автомобілю, можна за інформацією на лючку паливного бака, у керівництві з експлуатації або на офіційному сайті автовиробника.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
1 липня 2026, 10:45
#
Отличные новости, полная интеграция в ЕС и НАТО это единственный путь для Украины к тому чтобы стать еще более успешной и социальной страной, где все для людей. Каждый из нас — президент.
+
+38
djjack
djjack
1 липня 2026, 11:44
#
Да, единственное, что нас сегодня отличает от ЕС — там Конституция не используется в качестве туалетной бумаги.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
1 липня 2026, 15:01
#
По моєму простіше назвати чим україна НЕ відрізняється від ЄС, ніж перераховувати все, чим україна відрізняється від ЄС, і взагалі порівняння недоречне, це як порівнювати Мерседес чи Феррарі з самокатом, їде і те, і те, але різниця якби така що ніхто це не порівнюватиме, так і тут, україну доцільно порівнювати з країнами Африки, Зімбабве наприклад, ось тут буде що порівнювати, а порівнювати україну з однією з трьох сил в світі (ЄС, Китай, штати) — це не логічно виглядає взагалі, бо україна не рівна величина для ЄС, щоб порівнювати)
+
+15
Kanarej
Kanarej
1 липня 2026, 17:19
#
Далеко не единственное :)
Мы не только экономически никаким боком в ЕС не вписываемся, но и с нашими тараканами в голове у значительной части населения, из-за которых пересpaлись уже почти со всеми соседями, никакой ЕС вообще не светит. И от этих тараканов не только никто не собирается отказывается — наоборот, все это вдохновленно и давно поддерживается и используется властью и политиками, и Зеленский далеко не первый.
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0
Петро Українець
Петро Українець
1 липня 2026, 19:08
#
Ти ще скажи, що ти за те, щоб Конституція використовувалась без винятків :) І на відміну від інших таких, як ти, в тебе немає улюбленої частини Конституції. Ти хочеш, щоб її дотримувались всі і повністю. Чи все ж в тебе є ситуації, коли не все підходить? Обережно, може виявитись, що ти такий самий, як і ті, кого ти вважаєш поганими. Просто у вас різні улюблені частини тої Конституції
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0
starsol
starsol
1 липня 2026, 13:29
#
А що означає формулювання «до 5%» і «до 10%»? Скажімо, вміст 0,5% цілком відповідає і тому і другому визначенню. Хіба не прописані більш чіткі визначення — від і до. Чи автор пише власну версію маркувань?
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