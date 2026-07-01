В Україні з 1 липня 2026 року на автозаправних станціях почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних назв водії побачать маркування E5, E10, B7 та B10, які покажуть вміст біокомпонентів у бензині та дизелі, пише OBOZ.UA.
E5, E10 та B7: в Україні запрацювало нове маркування пального
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Що відомо
Нововведення пов’язане з переходом України на європейські стандарти пального та поступовим збільшенням використання біоетанолу й біодизеля. Такі добавки мають допомогти скоротити шкідливі викиди та зменшити залежність від традиційних нафтопродуктів.
Для бензину застосовуватимуть круглі позначення з літерою E. Наприклад, E5 означає, що у пальному міститься до 5% біоетанолу, а E10 — до 10%.
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Дизельне пальне матиме квадратні маркування:
- B7 — дизель із вмістом до 7% біодизеля;
- B10 — дизель із вмістом до 10% біодизеля;
- XTL — синтетичне дизельне пальне.
Водночас звичні позначення А-92 та А-95 поки залишаться на українських АЗС. Вони й надалі вказуватимуть на октанове число бензину, а нові символи додатково інформуватимуть про склад пального.
За словами експертів, більшість сучасних автомобілів без проблем працюватиме на нових видах бензину. Машини, випущені після 2011 року, зазвичай сумісні з пальним E5 та E10. Власникам авто 2000−2011 років частіше рекомендують обирати E5, а для старіших моделей особливо важливо перевіряти рекомендації виробника.
Дізнатися, яке пальне підходить конкретному автомобілю, можна за інформацією на лючку паливного бака, у керівництві з експлуатації або на офіційному сайті автовиробника.
Коментарі - 6
Мы не только экономически никаким боком в ЕС не вписываемся, но и с нашими тараканами в голове у значительной части населения, из-за которых пересpaлись уже почти со всеми соседями, никакой ЕС вообще не светит. И от этих тараканов не только никто не собирается отказывается — наоборот, все это вдохновленно и давно поддерживается и используется властью и политиками, и Зеленский далеко не первый.