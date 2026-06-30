З 1 липня фінансові рахунки українців за кордоном перевірятимуть за новими правилами

Міністерство фінансів оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Стандарт враховує розвиток сучасної фінансової системи, зокрема, поширення електронних грошей, цифрових валют центральних банків і фінансових інструментів, пов'язаних із віртуальними активами.

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Відповідні зміни затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2026 року № 316. Оновлений Порядок застосовуватиметься з 1 липня 2026 року.

Зміни розроблено для імплементації оновленої редакції Загального стандарту звітності (CRS 2.0), схваленої Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2023 році, з метою виявлення прихованих доходів за кордоном, боротьби з ухиленням від сплати податків та підвищення фінансової прозорості.

Оновлення Порядку є черговим кроком України у виконанні міжнародних зобов'язань у сфері податкової прозорості та автоматичного обміну інформацією. Воно забезпечує відповідність українського законодавства найновішим міжнародним стандартам, сприяє ефективному функціонуванню системи автоматичного обміну інформацією та наближає національне законодавство до підходів Європейського Союзу, зокрема, положень Директиви DAC 8 (в частині CRS).

Що оновили

Оновлений Порядок розширює сферу застосування CRS та вдосконалює правила належної комплексної перевірки і звітності для фінансових установ, зокрема:

оновлено визначення ключових термінів щодо фінансових установ, фінансових рахунків, підзвітних осіб, власників рахунків та окремих видів рахунків;

запроваджено нові поняття, необхідні для врахування сучасних цифрових фінансових продуктів, зокрема, визначених продуктів електронних грошей та цифрових валют центральних банків;

розширено сферу застосування CRS на рахунки, пов'язані із зазначеними фінансовими продуктами;

оновлено перелік інформації, що підлягає встановленню та звітуванню щодо підзвітних рахунків;

удосконалено процедури належної комплексної перевірки;

уточнено випадки, коли фінансова установа має підстави вважати самосертифікацію або документальні докази неточними чи недостовірними.

Чому юрисдикціям важливо оновлювати правила CRS

CRS є міжнародною системою автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, ефективність якої залежить від синхронного оновлення національного законодавства всіма юрисдикціями-учасницями відповідно до змін, схвалених ОЕСР.

Впровадження CRS 2.0 дозволяє врахувати появу нових цифрових фінансових продуктів, зберегти повноту та якість інформації, якою обмінюються податкові органи різних країн, а також забезпечити однакові правила для всіх учасників міжнародної системи.

Імплементація оновленого стандарту підтверджує, що Україна рухається в одному напрямі з юрисдикціями, які вже оновили або оновлюють національні правила автоматичного обміну інформацією відповідно до CRS 2.0, посилюючи інтеграцію до глобальної системи податкової прозорості.

Практичне значення для фінансових установ та бізнесу

Оновлені правила створюють чітку нормативну основу для роботи з новими цифровими фінансовими продуктами, уточнюють підходи до класифікації рахунків, збору інформації, самосертифікації, належної комплексної перевірки та звітності.

Для фінансових установ це означає зрозумілі правила підготовки до автоматичного обміну інформацією за оновленим стандартом CRS та зменшення комплаєнс-ризиків.

Для бізнесу — більшу правову визначеність, менші ризики неоднакового тлумачення законодавства, підвищення сумісності українського фінансового сектору з міжнародними стандартами та спрощення взаємодії з іноземними фінансовими установами й інвесторами.

Для громадян України CRS 2.0 не запроваджує нового податку чи нових обов’язків із декларування. Йдеться про оновлення правил, за якими фінансові установи збирають, перевіряють та передають інформацію про підзвітні фінансові рахунки в межах міжнародного автоматичного обміну. Завдяки цьому Україна отримує якіснішу інформацію про фінансові рахунки своїх податкових резидентів за кордоном, що сприяє посиленню податкової прозорості. Фінансова установа може звернутися до клієнта лише для уточнення інформації або отримання / оновлення документа самостійної оцінки, якщо це необхідно для виконання вимог CRS.

Оновлення Порядку CRS дозволить: