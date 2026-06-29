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29 червня 2026, 8:36

НБУ хоче змінити правила розкриття банківської та фінансової таємниці

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці, таємниці надавачів платіжних послуг, фінансової та страхової таємниці. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці, таємниці надавачів платіжних послуг, фінансової та страхової таємниці.

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Що пропонує регулятор

Запропоновані зміни мають привести чинні правила у відповідність до оновленого законодавства та уніфікувати порядок отримання Національним банком інформації, що містить таємницю, від піднаглядних установ.

Зокрема, проєкт передбачає внесення змін до:

  • Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці;
  • Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг;
  • Положення про таємницю фінансової послуги;
  • Положення про таємницю страхування.

Серед ключових нововведень — визначення порядку надання банками інформації про строк дії депозитів та види рахунків юридичних осіб, фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Також НБУ пропонує виключити норму, яка обмежувала надання піднаглядними установами інформації, що містить таємницю, лише під час інспекційних або виїзних перевірок та безвиїзного нагляду.

Це дозволить регулятору отримувати необхідні відомості для виконання своїх функцій незалежно від формату наглядових заходів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+105
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 9:18
#
А хіба раніше за рішенням суду така інформація не надавалася? А якщо немає рішення суду, то для чого будь-якій структурі така інформація?)
+
+50
kadaad1988
kadaad1988
29 червня 2026, 10:51
#
Для тотального контроля в государстве с режимом диктатуры. Нас ведь туда ведут…
+
+41
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
29 червня 2026, 11:51
#
Скоро северокорейцев будут пугать Украиной и Зеленским))
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 12:34
#
Бачив вже мем, де сидить Ким Чен Ин і підпис:-Ви що, хочете щоб було як в Україні?
+
+10
Smerch747
Smerch747
29 червня 2026, 12:24
#
Хто зрозумів той зрозумів, іншим співчуття
+
0
TAN72
TAN72
29 червня 2026, 14:04
#
Кеш рулит
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
29 червня 2026, 21:37
#
Если вы живете как честный работяга, а не темщик-барыга-спекулянт, то вам переживать нечего. Кто честно живет, тому нечего скрывать.
+
+9
LEGALAYS
LEGALAYS
30 червня 2026, 5:54
#
Один умный человек сказал , что абсолютно честного человека невозможно купить, но всегда найдется тот , кто этого честного человека очень выгодно продаст …
+
0
crowl
crowl
29 червня 2026, 23:37
#
Дякую шо я в укр системі маю лише кредитні ліміти
+
0
Три літри
Три літри
30 червня 2026, 7:25
#
Як це змінює твоє ставлення до банківської таємниці?
+
0
crowl
crowl
30 червня 2026, 15:26
#
Я тому і вивів бо її відміняють
+
0
Три літри
Три літри
30 червня 2026, 17:23
#
Що ти вивів як сам кажеш що в тебе рахунки в банках діючі
+
0
crowl
crowl
30 червня 2026, 19:19
#
Гроші. Кредитний ліміт то не мої гроші, а зобов'язання повернути борг.
+
0
Три літри
Три літри
30 червня 2026, 20:56
#
Ну так твій кредитний ліміт це теж банківська таємниця. Ти прикалуєшся чи щиро тупиш? Використання тобою ліміту — це банківська таємниця. Погажешшя боргу по кредліму і джерела надходження грошей — це теж таємниця. Абсолютно не важливо витрачав ти власті гроші чи кредитні бо таємниця і перше і друге. Мова не про фінмон, мова про таємницю операцій та власне наявності рахунку.
+
0
gsm
gsm
30 червня 2026, 12:17
#
3,14здець
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