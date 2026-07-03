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3 липня 2026, 17:20

Мільйони британців залишаться без компенсації за автокредити: суд заморозив виплати на £9,1 млрд

За повідомленням The Guardian, британський фінансовий регулятор FCA був змушений зупинити схему компенсацій для постраждалих від скандалу з автокредитами. Суд видав розпорядження тимчасово припинити програму до розгляду оскаржень у грудні цього року або на початку наступного. Мільйони британців, які розраховували отримати гроші цього року, можуть чекати до 2028 року і довше.

За повідомленням The Guardian, британський фінансовий регулятор FCA був змушений зупинити схему компенсацій для постраждалих від скандалу з автокредитами.

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У чому полягає скандал

З 2007 по 2024 рік британські автодилери та банки використовували схему дискреційних комісій: дилери отримували вищі комісійні від кредиторів, якщо переводили покупців на позики з вищими відсотковими ставками. Покупці про це не знали, тому часто переплачували. Практику заборонили у 2021 році, але за 17 років нею встигли скористатися мільйони людей.

FCA оцінює загальний обсяг компенсацій у £7,5 млрд — це близько 12,1 млн автокредитів. З урахуванням адміністративних витрат загальна сума схеми сягає £9,1 млрд.

В середньому кожен постраждалий мав отримати близько £830.

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Що сталося і чому виплати заморожені

Чотири організації оскаржили схему в суді:

  • Volkswagen Financial Services

  • Mercedes-Benz Financial Services
  • Crédit Agricole Auto Finance
  • Consumer Voice (організація захисту споживачів)

Суд погодився розглянути їхні аргументи та до остаточного вирішення справи зупинив відшкодування. Слухання відбудеться у грудні 2026 року або лютому 2027-го, рішення очікується через кілька місяців після цього.

Це означає, що великі кредитори — зокрема Lloyds, який вже відклав понад £800 млн на виплати — поки не зобов'язані нічого розраховувати і платити.

Якщо суд скасує схему, FCA розгляне альтернативу: зобов'язати кредиторів розглядати скарги індивідуально у звичайному порядку. Але цей шлях, за словами голови FCA Нікіла Раті, коштуватиме додатково £6 млрд і займе майже три роки. Якщо ж регулятор вирішить запропонувати переглянуту схему і вона знову буде оскаржена — виплати можуть затягнутися до 2028 року і далі.

Ціна судових розглядів

Крім затримки виплат, FCA зазнає прямих фінансових втрат через судові процеси в розмірі близько £3 млн. Заступниця генерального директора регулятора Сара Прітчард попередила, що це змусить перерозподіляти ресурси всередині організації.

Скандал з автокредитами вже порівнюють із найбільшим споживчим фінансовим скандалом в Британії — продажем непотрібного страхування PPI, компенсації за яким тривали понад десять років.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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