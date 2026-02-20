Головне за тиждень: незаконні мита Трампа, кібератака на магазин НБУ та ліквідація двох банків

Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа

У п’ятницю, 20 лютого, Верховний суд США ухвалив історичне рішення, визнавши, що президент Дональд Трамп порушив федеральне законодавство, в односторонньому порядку запровадивши масштабні імпортні мита по всьому світу. Це рішення стало найбільш значущою поразкою другої адміністрації Трампа у суді, який раніше неодноразово підтримував ініціативи Білого дому.

В Україні з`являться нові доплати за електрику та тепло: що закладуть до тарифів

В Україні змінюють законодавче регулювання теплопостачання та «зеленої» енергетики. «Мінфін» розбирався, як нове «енергетичне» законодавство позначиться на тарифах на електроенергію та опалення, і чи допоможе воно застрахуватися від нових «комунальних колапсів».

НБУ переходить на монети 1−10 грн: що буде зі старими банкнотами

Національний банк України оголосив про завершальний етап переходу на оновлений номінальний ряд готівки. Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років замінюються на відповідні обігові монети. Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Частка непрацюючих кредитів в українських банках найнижча за 15 років

Національний банк України зафіксував значне оздоровлення банківських портфелів. За підсумками року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до 13,9%. Це найнижчий показник із середини 2000-х років. Найбільший ривок стався у IV кварталі, коли показник впав одразу на 11,1 в. п. Про це йдеться у новому Огляді банківського сектору НБУ.

НБУ відніс Мотор-Банк і Перший інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних

У четвер, 19 лютого 2026 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних.

Угорщина призупиняє поставки дизеля до України до відновлення транзиту нафти «Дружбою»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про припинення експорту дизельного пального до України. Постачання не буде відновлено доти, доки українська сторона не розблокує транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Кібератака на інтернет-магазин НБУ: дані клієнтів могли потрапити до хакерів

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України став об'єктом кібератаки. Економіст Володимир Компанієць у Facebook повідомив, що російські хакери зламали ресурс і вивантажили персональну інформацію клієнтів, яка вже з’явилася на закритих форумах. Нацбанк офіційно підтвердив інцидент, пояснивши, що злам стався через компанію-підрядника.

Дохідність ОВДП знижується: скільки зараз можна заробити, які ставки будуть далі

Ставки за ОВДП знижуються як на первинному, так і на вторинному ринку. Вже зараз на деяких паперах вдасться заробити на 1,5% менше, ніж ще на початку року. Чому це відбувається і яку дохідність державних облігацій очікувати далі, розбирався «Мінфін».

Енергетичний шантаж: Угорщина та Словаччина погрожують припинити експорт електроенергії та газу до України

Угорщина розглядає можливість припинення експорту електроенергії та газу до України. Ультиматум висунуто з вимогою відновити транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це у четвер, 19 лютого, заявив голова апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у середу, 18 лютого, також допустив можливість припинення екстрених постачань електроенергії до України, якщо транзит нафти не буде відновлено.

Ризики ШІ на фондовому ринку США загрожують статусу долара як «тихої гавані» — Deutsche Bank

Аналітики Deutsche Bank виступили з резонансним попередженням, яке спричинило хвилювання на світових фінансових ринках. Згідно з доповіддю банку, стрімке впровадження штучного інтелекту в торгівлю на ринку акцій США створює системні вразливості, що можуть підірвати довіру до долара як найнадійнішого резервного активу світу.

Невеликий банк із найвищою дохідністю річного депозиту у гривні порізав ставки

Разом із великими банками почали потроху різати дохідність депозитів приватних клієнтів і фінустанови меншого калібру. Так фінансисти реагують на перспективу подальшого зниження ключової ставки НБУ і зменшення своїх заробітків на депозитних сертифікатах регулятора. Скільки зараз можна заробити на вкладі у банку із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн і який дохід приносить євровклад в Україні та ЄС, розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».

Starlink у «білому списку»: Мінцифри спрощує верифікацію через Нову пошту та Укрпошту