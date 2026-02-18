Разом із великими банками почали потроху різати дохідність депозитів приватних клієнтів і фінустанови меншого калібру. Так фінансисти реагують на перспективу подальшого зниження ключової ставки НБУ і зменшення своїх заробітків на депозитних сертифікатах регулятора. Скільки зараз можна заробити на вкладі у банку із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн і який дохід приносить євровклад в Україні та ЄС, розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».
Невеликий банк із найвищою дохідністю річного депозиту у гривні порізав ставки
Наслідки пом’якшення монетарної політики НБУ вже почали проявлятися на депозитному ринку. З початку місяця знизилися індекси ставок (UIRD) за гривневими депозитами фізосіб на всі строки. Станом на 17 лютого, зокрема, UIRD 3-місячних депозитів склав 13,41% річних, проти 13,48% річних на 2 лютого. Індекс вкладів на 6 місяців впав із 13,98% до 13,87% річних. Чому банки так оперативно відреагували на рішення Нацбанку про зниження ключової ставки, «Мінфін» вже розповідав у минулому огляді.
Водночас окремі банки починають потроху знижувати й дохідність вкладів у ВКВ, хоча ставки за депозитами в доларі і євро вже давно тримаються на мінімальних рівнях. Причин для цього декілька. По-перше, банки не відчувають гострої потреби у валюті, оскільки обмежені у можливості подальших заробітків на залучених доларі та євро. Хоча, наприклад, обсяги вкладень наших банків у папери іноземних держав продовжують зростати.
Зокрема, за підрахунками ексголови Ради НБУ Богдана Данилишина, за минулий рік українські банки інвестували у валютні облігації інших країн додатковий $1 млрд. Наразі загальний обсяг іноземних цінних паперів на балансах українських банків сягнув $4,5 млрд. Директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова пояснила це необхідністю для банків мати ВКВ для розрахунків зі своїми валютними вкладниками.
По-друге, стратегічно банки розвивають саме гривневі депозити, за якими ставки із лишком перекривають інфляцію.
По-третє, фінансисти реагують на помякшення грошово-кредитної політики ФРС США і ЄЦБ, що також грає на зниження дохідності інвестиційних інструментів в доларі та євро.
Тому сниження дохідності строкових депозитів, зокрема, в євро, спостерігається і в країнах єврозони. Підвищення ключової ставки Європейським центробанком влітку 2022 року для боротьби із інфляцією призвело до злету дохідності депозитів в євро. Свого піку середня дохідність євровкладів досягла у листопаді 2023 року (3,32%).
З червня 2024 року до червня 2025 року ЄЦБ знизив ставку за депозитами до 2%, врезультаті середніставкиза новимидепозитамидля приватнихдомогосподарствв єврозонізнизилисядо 1,85% в середньому в грудні 2025 року.
Середні банківськівідсотковіставки за новими строковими депозитами для домогосподарств
За даними ЄЦБ
Водночас у деяких країнах дохідність вкладів є суттєво нижчою. Наприклад, у Люксембурзітана Кіпрі. Але вкладники можуть знайти й набагато вигідніші пропозиції, скажімо, в банкахІталії, Литвита Іспанії.
За даними PickTheBank
Як змінилися ставки у невеликих банках за останні 2 тижні
Вклади у гривні:
Асвіо банк порізав ставки на всі строкові депозити в нацвалюті. Дохідність вкладу на 12 місяців «схудла» на 0,3 в.п. — до 16,6% річних. Ставки за депозитами на інші строки зменшено на 0,5 в.п. Тепер приватні клієнти банку зможуть заробити на своєму вкладі на 9 місяців 16,35% річних, на 6 місяців —16,3% річних, на 3 місяці —16,25% річних.
Міжнародний інвестиційний Банк також ґрунтовно переглянув свої депозитні пропозиції в нацвалюті. Найбільше «постраждала» дохідність вкладів на 6 місяців, її зменшено відразу на 0,75 в.п. — до 14,5% річних. Ставки за вкладами на 12 і 9 місяців знижені на 0,05 в.п. — до 16,15% річних.
Кредитвест Банк,навпаки,порадував своїх приватних клієнтів підвищенням ставки на 3-місячні депозиті в нацвалюті на 0,75 в.п. Тепер це одна із найкращих пропозицій: на такому депозиті в цьому банку тепер можна заробити 17% річних.
Депозити в доларі:
Міжнародний інвестиційний Банк зрізав ставку 3-місячних вкладів у цій валюті на 0,15 в.п. і тепер платить за ними 0,75% річних. Водночас банк підвищив на 0,1 в.п. — до 1,9% — дохідність вкладів на 12 і 9 місяців.
Індустріалбанк зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на доларових вкладах на 9 і 6 місяців на 0,25 в.п. — до 0,35% і 0,25% річних відповідно.
Депозити в євро:
Індустріалбанк порізав дохідність євровкладівна 9 і 6 місяців на 0,05 в.п. — до 0,2% річних.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|16,60%
|0,30%
|16,35%
|0,50%
|16,30%
|0,50%
|16,25%
|0,50%
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бізбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|16,15%
|0,05%
|16,15%
|0,05%
|14,50%
|0,75%
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|0,75%
|-
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Долар США
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|1,90%
|0,10%
|1,90%
|0,10%
|1,25%
|-
|0,75%
|0,15%
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Індустриіалбанк
|-
|-
|0,35%
|0,25%
|0,25%
|0,25%
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,20%
|0,05%
|0,20%
|0,05%
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
