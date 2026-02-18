Невеликий банк із найвищою дохідністю річного депозиту у гривні порізав ставки

Разом із великими банками почали потроху різати дохідність депозитів приватних клієнтів і фінустанови меншого калібру. Так фінансисти реагують на перспективу подальшого зниження ключової ставки НБУ і зменшення своїх заробітків на депозитних сертифікатах регулятора. Скільки зараз можна заробити на вкладі у банку із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн і який дохід приносить євровклад в Україні та ЄС, розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».

Наслідки пом’якшення монетарної політики НБУ вже почали проявлятися на депозитному ринку. З початку місяця знизилися індекси ставок (UIRD) за гривневими депозитами фізосіб на всі строки. Станом на 17 лютого, зокрема, UIRD 3-місячних депозитів склав 13,41% річних, проти 13,48% річних на 2 лютого. Індекс вкладів на 6 місяців впав із 13,98% до 13,87% річних. Чому банки так оперативно відреагували на рішення Нацбанку про зниження ключової ставки, «Мінфін» вже розповідав у минулому огляді.

Водночас окремі банки починають потроху знижувати й дохідність вкладів у ВКВ, хоча ставки за депозитами в доларі і євро вже давно тримаються на мінімальних рівнях. Причин для цього декілька. По-перше, банки не відчувають гострої потреби у валюті, оскільки обмежені у можливості подальших заробітків на залучених доларі та євро. Хоча, наприклад, обсяги вкладень наших банків у папери іноземних держав продовжують зростати.

Зокрема, за підрахунками ексголови Ради НБУ Богдана Данилишина, за минулий рік українські банки інвестували у валютні облігації інших країн додатковий $1 млрд. Наразі загальний обсяг іноземних цінних паперів на балансах українських банків сягнув $4,5 млрд. Директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова пояснила це необхідністю для банків мати ВКВ для розрахунків зі своїми валютними вкладниками.

По-друге, стратегічно банки розвивають саме гривневі депозити, за якими ставки із лишком перекривають інфляцію.

По-третє, фінансисти реагують на помякшення грошово-кредитної політики ФРС США і ЄЦБ, що також грає на зниження дохідності інвестиційних інструментів в доларі та євро.

Тому сниження дохідності строкових депозитів, зокрема, в євро, спостерігається і в країнах єврозони. Підвищення ключової ставки Європейським центробанком влітку 2022 року для боротьби із інфляцією призвело до злету дохідності депозитів в євро. Свого піку середня дохідність євровкладів досягла у листопаді 2023 року (3,32%).

З червня 2024 року до червня 2025 року ЄЦБ знизив ставку за депозитами до 2%, врезультаті середніставкиза новимидепозитамидля приватнихдомогосподарствв єврозонізнизилисядо 1,85% в середньому в грудні 2025 року.

Середні банківськівідсотковіставки за новими строковими депозитами для домогосподарств

За даними ЄЦБ

Водночас у деяких країнах дохідність вкладів є суттєво нижчою. Наприклад, у Люксембурзітана Кіпрі. Але вкладники можуть знайти й набагато вигідніші пропозиції, скажімо, в банкахІталії, Литвита Іспанії.

За даними PickTheBank

Як змінилися ставки у невеликих банках за останні 2 тижні

Вклади у гривні:

Асвіо банк порізав ставки на всі строкові депозити в нацвалюті. Дохідність вкладу на 12 місяців «схудла» на 0,3 в.п. — до 16,6% річних. Ставки за депозитами на інші строки зменшено на 0,5 в.п. Тепер приватні клієнти банку зможуть заробити на своєму вкладі на 9 місяців 16,35% річних, на 6 місяців —16,3% річних, на 3 місяці —16,25% річних.

Міжнародний інвестиційний Банк також ґрунтовно переглянув свої депозитні пропозиції в нацвалюті. Найбільше «постраждала» дохідність вкладів на 6 місяців, її зменшено відразу на 0,75 в.п. — до 14,5% річних. Ставки за вкладами на 12 і 9 місяців знижені на 0,05 в.п. — до 16,15% річних.

Кредитвест Банк,навпаки,порадував своїх приватних клієнтів підвищенням ставки на 3-місячні депозиті в нацвалюті на 0,75 в.п. Тепер це одна із найкращих пропозицій: на такому депозиті в цьому банку тепер можна заробити 17% річних.

Депозити в доларі:

Міжнародний інвестиційний Банк зрізав ставку 3-місячних вкладів у цій валюті на 0,15 в.п. і тепер платить за ними 0,75% річних. Водночас банк підвищив на 0,1 в.п. — до 1,9% — дохідність вкладів на 12 і 9 місяців.

Індустріалбанк зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на доларових вкладах на 9 і 6 місяців на 0,25 в.п. — до 0,35% і 0,25% річних відповідно.

Депозити в євро:

Індустріалбанк порізав дохідність євровкладівна 9 і 6 місяців на 0,05 в.п. — до 0,2% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.