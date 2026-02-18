Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 14:50

Невеликий банк із найвищою дохідністю річного депозиту у гривні порізав ставки

Разом із великими банками почали потроху різати дохідність депозитів приватних клієнтів і фінустанови меншого калібру. Так фінансисти реагують на перспективу подальшого зниження ключової ставки НБУ і зменшення своїх заробітків на депозитних сертифікатах регулятора. Скільки зараз можна заробити на вкладі у банку із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн і який дохід приносить євровклад в Україні та ЄС, розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».

Наслідки пом’якшення монетарної політики НБУ вже почали проявлятися на депозитному ринку. З початку місяця знизилися індекси ставок (UIRD) за гривневими депозитами фізосіб на всі строки. Станом на 17 лютого, зокрема, UIRD 3-місячних депозитів склав 13,41% річних, проти 13,48% річних на 2 лютого. Індекс вкладів на 6 місяців впав із 13,98% до 13,87% річних. Чому банки так оперативно відреагували на рішення Нацбанку про зниження ключової ставки, «Мінфін» вже розповідав у минулому огляді.

Водночас окремі банки починають потроху знижувати й дохідність вкладів у ВКВ, хоча ставки за депозитами в доларі і євро вже давно тримаються на мінімальних рівнях. Причин для цього декілька. По-перше, банки не відчувають гострої потреби у валюті, оскільки обмежені у можливості подальших заробітків на залучених доларі та євро. Хоча, наприклад, обсяги вкладень наших банків у папери іноземних держав продовжують зростати.

Зокрема, за підрахунками ексголови Ради НБУ Богдана Данилишина, за минулий рік українські банки інвестували у валютні облігації інших країн додатковий $1 млрд. Наразі загальний обсяг іноземних цінних паперів на балансах українських банків сягнув $4,5 млрд. Директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова пояснила це необхідністю для банків мати ВКВ для розрахунків зі своїми валютними вкладниками.

По-друге, стратегічно банки розвивають саме гривневі депозити, за якими ставки із лишком перекривають інфляцію.

По-третє, фінансисти реагують на помякшення грошово-кредитної політики ФРС США і ЄЦБ, що також грає на зниження дохідності інвестиційних інструментів в доларі та євро.

Тому сниження дохідності строкових депозитів, зокрема, в євро, спостерігається і в країнах єврозони. Підвищення ключової ставки Європейським центробанком влітку 2022 року для боротьби із інфляцією призвело до злету дохідності депозитів в євро. Свого піку середня дохідність євровкладів досягла у листопаді 2023 року (3,32%).

З червня 2024 року до червня 2025 року ЄЦБ знизив ставку за депозитами до 2%, врезультаті середніставкиза новимидепозитамидля приватнихдомогосподарствв єврозонізнизилисядо 1,85% в середньому в грудні 2025 року.

Середні банківськівідсотковіставки за новими строковими депозитами для домогосподарств

За даними ЄЦБ

Водночас у деяких країнах дохідність вкладів є суттєво нижчою. Наприклад, у Люксембурзітана Кіпрі. Але вкладники можуть знайти й набагато вигідніші пропозиції, скажімо, в банкахІталії, Литвита Іспанії.

За даними PickTheBank

Як змінилися ставки у невеликих банках за останні 2 тижні

Вклади у гривні:

Асвіо банк порізав ставки на всі строкові депозити в нацвалюті. Дохідність вкладу на 12 місяців «схудла» на 0,3 в.п. — до 16,6% річних. Ставки за депозитами на інші строки зменшено на 0,5 в.п. Тепер приватні клієнти банку зможуть заробити на своєму вкладі на 9 місяців 16,35% річних, на 6 місяців —16,3% річних, на 3 місяці 16,25% річних.

Міжнародний інвестиційний Банк також ґрунтовно переглянув свої депозитні пропозиції в нацвалюті. Найбільше «постраждала» дохідність вкладів на 6 місяців, її зменшено відразу на 0,75 в.п. — до 14,5% річних. Ставки за вкладами на 12 і 9 місяців знижені на 0,05 в.п. — до 16,15% річних.

Кредитвест Банк,навпаки,порадував своїх приватних клієнтів підвищенням ставки на 3-місячні депозиті в нацвалюті на 0,75 в.п. Тепер це одна із найкращих пропозицій: на такому депозиті в цьому банку тепер можна заробити 17% річних.

Депозити в доларі:

Міжнародний інвестиційний Банк зрізав ставку 3-місячних вкладів у цій валюті на 0,15 в.п. і тепер платить за ними 0,75% річних. Водночас банк підвищив на 0,1 в.п. — до 1,9% — дохідність вкладів на 12 і 9 місяців.

Індустріалбанк зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на доларових вкладах на 9 і 6 місяців на 0,25 в.п. — до 0,35% і 0,25% річних відповідно.

Депозити в євро:

Індустріалбанк порізав дохідність євровкладівна 9 і 6 місяців на 0,05 в.п. — до 0,2% річних.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,60% 0,30% 16,35% 0,50% 16,30% 0,50% 16,25% 0,50% - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бізбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 16,15% 0,05% 16,15% 0,05% 14,50% 0,75% 15,00% - 0,25% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 17,00% 0,75% - -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,90% 0,10% 1,90% 0,10% 1,25% - 0,75% 0,15% 0,01% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Індустриіалбанк - - 0,35% 0,25% 0,25% 0,25% 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Индустриалбанк - - 0,20% 0,05% 0,20% 0,05% 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.02.2026−16.02.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
