19 лютого 2026, 19:03

Енергетичний шантаж: Угорщина та Словаччина погрожують припинити експорт електроенергії та газу до України

Угорщина розглядає можливість припинення експорту електроенергії та газу до України. Ультиматум висунуто з вимогою відновити транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це у четвер, 19 лютого, заявив голова апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, повідомляє Reuters.

Енергетичний шантаж: Угорщина та Словаччина погрожують припинити експорт електроенергії та газу до України
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у середу, 18 лютого, також допустив можливість припинення екстрених постачань електроенергії до України, якщо транзит нафти не буде відновлено.

Суть конфлікту: зупинка «Дружби»

Поставки нафти до Угорщини та Словаччини зупинилися 27 січня 2026 року. Україна пояснила це пошкодженням інфраструктури внаслідок атаки російських дронів. Однак Будапешт та Братислава звинувачують Київ у «політичних маніпуляціях» та навмисному затягуванні ремонту.

Кроки у відповідь, які вже зроблено:

  • Угорщина та Словаччина офіційно оголосили про зупинку експорту дизельного пального до України.
  • Угорський уряд розкрив стратегічні резерви нафти на запит компанії MOL.
  • Словаччина виділила позику у 250 000 тонн нафти зі своїх держрезервів для роботи НПЗ.

Наскільки це критично для України?

Погрози Угорщини та Словаччини можуть мати серйозні наслідки для української енергосистеми:

  • Електроенергія: за даними консалтингової компанії ExPro, у лютому на Угорщину та Словаччину припало 68% усього імпорту електроенергії в Україну.
  • Газ: оператор ГТС України повідомляє, що Угорщина забезпечує близько третини всього поточного імпорту газу.

Звинувачення України

Гергей Гуйяш заявив, що Україна нібито намагається втрутитися у вибори в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, де партія Орбана наразі втрачає позиції в опитуваннях.

Водночас Угорщина та Словаччина намагаються отримати дозвіл від Єврокомісії на закупівлю російської нафти морем через адріатичний трубопровід у Хорватії (що наразі заборонено санкціями ЄС). Проте Міністерство економіки Хорватії вже заявило, що їхня інфраструктура готова до збільшення обсягів, але це не має бути російська сировина.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 18 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про припинення експорту дизельного пального до України. За його словами, постачання не буде відновлено доти, доки українська сторона не розблокує транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
19 лютого 2026, 19:46
#
С одними «война», с остальными всеми пересрались. Может проблемы все-таки внутри?
+
0
Anko
Anko
19 лютого 2026, 19:56
#
Классическое — а мене за що?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Aleksandr09 и 7 незареєстрованих відвідувачів.
