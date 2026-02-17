Аналітики Deutsche Bank виступили з резонансним попередженням, яке спричинило хвилювання на світових фінансових ринках. Згідно з доповіддю банку, стрімке впровадження штучного інтелекту в торгівлю на ринку акцій США створює системні вразливості, що можуть підірвати довіру до долара як найнадійнішого резервного активу світу. Про це повідомляє CNBC.
Ризики ШІ на фондовому ринку США загрожують статусу долара як «тихої гавані» — Deutsche Bank
На тлі цієї новини акції самого Deutsche Bank впали на 3,8%, торгуючись на рівні $35,28.
Штучний інтелект як системна загроза
Експерти банку зазначають, що залежність від торгових алгоритмів на базі ШІ стрімко зростає. На стратегії з використанням ШІ зараз припадає близько 35% щоденного обсягу торгів акціями в США (проти 22% два роки тому). Загалом понад 60% угод на ринку вже залучають алгоритмічні системи.
Аналітики наголошують, що ШІ-алгоритми можуть посилювати коливання ринку та викривляти реальну вартість активів. Як приклад наводять події травня 2024 року, коли масовий розпродаж, спровокований алгоритмами, призвів до падіння індексу S&P 500 на 2,5% протягом одного дня.
Якщо нестабільність, спричинена ШІ, триватиме, глобальні інвестори та центробанки можуть почати диверсифікацію своїх резервів, скорочуючи частку долара (наразі він займає 59% світових валютних резервів).
Реакція ринків та експертів
Ринок миттєво відреагував на звіт Deutsche Bank:
- Індекс долара знизився на 1,4%.
- Індекс VIX (індикатор «страху» ринку) підскочив на 18%.
«Це тривожний сигнал. Якщо великі інституції почнуть сумніватися в надійності долара, вартість захисту від ризиків зростатиме дуже швидко», — прокоментував Морган Адамс, головний стратег Larkspur Capital.
Що далі
Deutsche Bank закликає регуляторів запровадити суворіший нагляд за ШІ-торгівлею, щоб запобігти колапсу на фондовому ринку США вартістю $25 трильйонів.
Для самого банку ситуація залишається напруженою — ціна акцій Deutsche Bank наблизилася до критичного рівня підтримки у $34,90. Пробиття цієї позначки може спровокувати подальше падіння, оскільки інвестори занепокоєні вразливістю європейського банківського сектору та макроекономічним тиском.
