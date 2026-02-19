НБУ відніс Мотор-Банк і Перший інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних

У четвер, 19 лютого 2026 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Обидва банки не змогли виконати вимоги регулятора щодо фінансового оздоровлення після того, як ще у грудні 2025 року були визнані проблемними.

Причини закриття

Регулятор зазначає, що обидві установи тривалий час здійснювали ризикову діяльність і не дотримувалися нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу. Попри вимоги НБУ, банки не надали належних планів фінансового оздоровлення та продовжували працювати зі збитками.

Показники капіталу на момент закриття (при нормі не менше 200 млн грн):

Мотор-Банк — 173 млн грн.

Перший інвестиційний банк — 73 млн грн.

Вплив на ринок та гарантії для вкладників

У Нацбанку наголошують, що зникнення цих установ не загрожує фінансовій стабільності України. Частка кожного з них у банківському секторі є мізерною — лише 0,01% від загальних активів ринку.

Що важливо знати вкладникам — відповідно до чинного законодавства, запровадженого у 2022 році, держава гарантує повне відшкодування вкладів.

Кожен вкладник обох банків отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплату у розмірі 100% суми вкладу, включаючи нараховані відсотки.

Виплати здійснюватимуться станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.