Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
19 лютого 2026, 18:38

НБУ відніс Мотор-Банк і Перший інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних

У четвер, 19 лютого 2026 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ відніс Мотор-Банк і Перший інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Обидва банки не змогли виконати вимоги регулятора щодо фінансового оздоровлення після того, як ще у грудні 2025 року були визнані проблемними.

Причини закриття

Регулятор зазначає, що обидві установи тривалий час здійснювали ризикову діяльність і не дотримувалися нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу. Попри вимоги НБУ, банки не надали належних планів фінансового оздоровлення та продовжували працювати зі збитками.

Показники капіталу на момент закриття (при нормі не менше 200 млн грн):

  • Мотор-Банк — 173 млн грн.
  • Перший інвестиційний банк — 73 млн грн.

Вплив на ринок та гарантії для вкладників

У Нацбанку наголошують, що зникнення цих установ не загрожує фінансовій стабільності України. Частка кожного з них у банківському секторі є мізерною — лише 0,01% від загальних активів ринку.

Що важливо знати вкладникам — відповідно до чинного законодавства, запровадженого у 2022 році, держава гарантує повне відшкодування вкладів.

Кожен вкладник обох банків отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплату у розмірі 100% суми вкладу, включаючи нараховані відсотки.

Виплати здійснюватимуться станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
tyshenkoV
tyshenkoV
19 лютого 2026, 19:46
#
Оба банка принадлежали государству, интересно что их решили ликвидировать
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 лютого 2026, 20:24
#
Все дуже просто.
Щоб КМУ не встиг передати Мотор-Банк
або Перший інвестиційний банк
«Укрпошті», НБУ вирішив їх ліквідувати.

Пишний принципово проти, щоб «Укрпошта»
отримала доступ до банківської ліцензії.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
