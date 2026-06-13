Біткоїн може досягти дна під час чемпіонату світу з футболу — BIT Research

Біткоїн може досягти локального мінімуму до завершення чемпіонату світу з футболу 19 липня, вважають аналітики компанії BIT Research.

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Що кажуть аналітики

За їхньою оцінкою, ціна першої криптовалюти здатна опуститися в діапазон $50 000−55 000. Аналітики описали динаміку біткоїну з жовтня 2025 як трихвильову корекцію за моделлю ABC.

Перша хвиля привела першу криптовалюту в діапазон $60 000−69 000, після чого відновилося до $80 000−90 000 з локальним максимумом близько $83 000 у травні.

Зараз, на думку трейдингових експертів, ринок перебуває у заключній хвилі зниження ціни. Як ймовірна зона формування мінімуму в BIT Research назвали діапазон $50 000−55 000.

Одним із головних орієнтирів названо реалізовану ціну біткоїну, яка зараз знаходиться близько позначки $54 591.

Автори дослідження BIT Research звернули увагу на погіршення настроїв інвесторів. Індекс страху та жадібності повернувся до рівнів, що спостерігалися поблизу локального дна 2022 року.

На думку аналітиків, додатковим чинником на користь формування дна може стати уповільнення інфляції США. Як приклад вони навели ситуацію 2022 року, коли ослаблення інфляційного тиску долара збіглося із завершенням попереднього ведмежого циклу.

У BIT Research вважають, що навіть після досягнення мінімальних значень ринку буде потрібен час для «підтвердження розвороту». За оцінкою аналітиків, на формування стійкого висхідного тренду може піти від одного до трьох місяців.

Раніше фахівці компанії K33 Research назвали район $60 000 потенційною зоною накопичення біткоїну. На їхню думку, поточна корекція має ознаки пізньої стадії ведмежого тренду і здатна привести до формування нового висхідного тренду.