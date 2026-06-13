Біткоїн може досягти дна під час чемпіонату світу з футболу — BIT Research

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 червня 2026, 15:30

Біткоїн може досягти дна під час чемпіонату світу з футболу — BIT Research

Біткоїн може досягти локального мінімуму до завершення чемпіонату світу з футболу 19 липня, вважають аналітики компанії BIT Research.

Біткоїн може досягти локального мінімуму до завершення чемпіонату світу з футболу 19 липня, вважають аналітики компанії BIT Research.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо кажуть аналітикиЗа їхньою оцінкою, ціна першої криптовалюти здатна опуститися в діапазон $50 000−55 000.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

За їхньою оцінкою, ціна першої криптовалюти здатна опуститися в діапазон $50 000−55 000. Аналітики описали динаміку біткоїну з жовтня 2025 як трихвильову корекцію за моделлю ABC.

Перша хвиля привела першу криптовалюту в діапазон $60 000−69 000, після чого відновилося до $80 000−90 000 з локальним максимумом близько $83 000 у травні.

Зараз, на думку трейдингових експертів, ринок перебуває у заключній хвилі зниження ціни. Як ймовірна зона формування мінімуму в BIT Research назвали діапазон $50 000−55 000.

Одним із головних орієнтирів названо реалізовану ціну біткоїну, яка зараз знаходиться близько позначки $54 591.

Автори дослідження BIT Research звернули увагу на погіршення настроїв інвесторів. Індекс страху та жадібності повернувся до рівнів, що спостерігалися поблизу локального дна 2022 року.

На думку аналітиків, додатковим чинником на користь формування дна може стати уповільнення інфляції США. Як приклад вони навели ситуацію 2022 року, коли ослаблення інфляційного тиску долара збіглося із завершенням попереднього ведмежого циклу.

У BIT Research вважають, що навіть після досягнення мінімальних значень ринку буде потрібен час для «підтвердження розвороту». За оцінкою аналітиків, на формування стійкого висхідного тренду може піти від одного до трьох місяців.

Раніше фахівці компанії K33 Research назвали район $60 000 потенційною зоною накопичення біткоїну. На їхню думку, поточна корекція має ознаки пізньої стадії ведмежого тренду і здатна привести до формування нового висхідного тренду.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами