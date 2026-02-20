Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа

У п’ятницю, 20 лютого, Верховний суд США ухвалив історичне рішення, визнавши, що президент Дональд Трамп порушив федеральне законодавство, в односторонньому порядку запровадивши масштабні імпортні мита по всьому світу. Це рішення стало найбільш значущою поразкою другої адміністрації Трампа у суді, який раніше неодноразово підтримував ініціативи Білого дому, повідомляє CNN.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Порушення повноважень

Рішення було прийнято більшістю голосів 6 проти 3. Голова Верховного суду Джон Робертс у тексті висновку зазначив, що президент не має права накладати мита необмеженого обсягу та тривалості без чіткого дозволу Конгресу.

Аргумент суду: Адміністрація Трампа спиралася на «Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження» (IEEPA) від 1977 року. Суд постановив, що цей закон дозволяє регулювати імпорт у надзвичайних ситуаціях, але не дає прямого права вводити мита (тарифні збори), оскільки слова «мито» або «тариф» у тексті закону відсутні.

Позиція більшості: До Джона Робертса приєдналися двоє консервативних суддів (Емі Коні Барретт та Ніл Горсач) та троє ліберальних колег. Вони наголосили, що згідно з Конституцією (Стаття III), повноваження щодо встановлення податків та тарифів належать виключно Конгресу.

Економічний контекст: Мита «Дня визволення»

Йдеться про так звані «взаємні» мита Трампа, які у 2025 році сягнули:

145% — на товари з Китаю;

До 50% — для ключових торговельних партнерів, таких як Індія та Бразилія;

Суттєві мита на імпорт із Мексики та Канади.

Адміністрація Трампа стверджувала, що ці мита є екзистенційно важливими для США: «З митами ми багата нація, без них — бідна». Проте малий та середній бізнес, що подав позов, назвав це «привласненням влади».

Головна інтрига: Що буде з $134 мільярдами?

Верховний суд констатував незаконність мит, але не дав відповіді, що робити з уже зібраними коштами. За даними Митної та прикордонної служби США, уряд уже стягнув 134 мільярди доларів з понад 301 тисячі імпортерів.

Суддя Бретт Кавано у своїй окремій думці попередив, що процес повернення цих коштів може стати «хаосом» і мати руйнівні наслідки для економіки США.

Питання повернення грошей (рефундації) тепер мають вирішити суди нижчих інстанцій. Імпортери, серед яких такі гіганти як Costco, вже готують нові позови для повернення своїх виплат.

Наслідки для зовнішньої політики

Рішення суттєво обмежує можливості Трампа використовувати мита як інструмент тиску в переговорах. Тепер президенту США доведеться використовувати інші, більш обмежені закони. Наприклад, один із них дозволяє піднімати мита лише до 15% і не довше ніж на 150 днів без згоди законодавців.