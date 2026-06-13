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13 червня 2026, 14:40

Названо топ-10 найпопулярніших компактних автомобілів світу

Сегмент компактних автомобілів залишається одним із найбільших на світовому авторинку. За підсумками продажів із січня по квітень 2026 року лідером цього класу стала Toyota Yaris, яка зберегла перше місце попри зниження попиту. Про це пише Focus2Move.

Сегмент компактних автомобілів залишається одним із найбільших на світовому авторинку.

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Попит на компактні моделі

Компактні моделі традиційно користуються високим попитом завдяки економічності, маневровості та зручності експлуатації в міських умовах. Саме ці переваги дозволяють їм стабільно утримувати значну частку світових продажів.

За даними дослідження, Toyota Yaris забезпечила 3,8% світових продажів у своєму сегменті. Незважаючи на скорочення реалізації на 11,1% у річному вимірі, модель залишилася найуспішнішим компактним автомобілем світу.

До першої трійки також увійшли Renault Clio та Nissan Kicks. Обидві моделі продовжують утримувати високі позиції завдяки поєднанню доступної вартості, практичності та невисоких експлуатаційних витрат.

Читайте також: Рекордні ціни на АЗС змінюють авторинок: що купувати у 2026 році

Топ-10 доступних автомобілів за підсумками 2026 року

За результатами продажів із початку року десятка найпопулярніших компактних моделей виглядає так:

  1. Toyota Yaris (-11,1%)
  2. Renault Clio (+3,9%)
  3. Nissan Kicks (-0,3%)
  4. Volkswagen T-Roc (-9,8%)
  5. Maruti Dzire (+33,9%)
  6. Tata Nexon (+29%)
  7. Volkswagen Polo (-12,7%)
  8. Tata Punch (+28%)
  9. Volkswagen T-Cross (-10,6%)
  10. Hyundai Venue (+12,2%).

Особливо помітне зростання продемонстрували індійські моделі Maruti Dzire, Tata Nexon та Tata Punch, продажі яких збільшилися більш ніж на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас Toyota залишається одним із ключових гравців сегмента завдяки популярності Yaris, яку покупці цінують за надійність, економічність та перевірену конструкцію. Саме ці якості дозволили моделі вкотре очолити рейтинг найпопулярніших компактних автомобілів світу.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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