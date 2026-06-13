Долар на рекордах, гривня під тиском: аналітик пояснив ситуацію на валютному ринку

Цей тиждень приніс нові історичні рекорди курсу долару — в середу на готівці за долар подекуди правили 45,40 грн, а міжбанк вилітав на познчаки 45,13 грн. Але на кінець п’ятниці НБУ приборкав курс, вливши більше ніж 1,1 млрд доларів валютних інтервенцій за тиждень. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Як змінився курс долара за тиждень

Офіційний курс долару за тиждень зріс на 1% до 44,81 грн, готівковий долар зріс на 1,5% закріпившись на 45,07 грн. Євро при цьому також показало зростання, додавши в офіційному курсі 0,4% до 51,86 грн, а готівці 0,7% — 52,28 грн.

«Не те щоб зростання долару не очікували до нових максимумів (на минулому тижні про це казав), але… не до таких рівнів. Ну й якщо курс швидко зростає, то продавці починають притримувати валюту від продажу, очікуючи ще більші котирування, та населення підключається в ралі. Й ситуацію міг би врегулювати НБУ, але регулятор вибрав найбільш несприятливий для гривні шлях. Й так співпало, «випадково напевно», що це узгоджується з рекомендаціями МВФ щодо лібералізації ринку, захисту резервів та посилення гнучкості обмінного курсу.

В понеділок, коли інерційно була переоцінка курсу через падіння євро на світовому ринку на позаминулому тижні, НБУ послабив курс євро до гривні й підняв долар. При цьому, рівень інтервенцій був дуже низьким відносно реального дефіциту ринку. Але далі, НБУ не тільки повернув євро до показників попереднього тижня, а навіть дав йому ще більше зрости — майже до історичного максимум 51,90 грн. Долару не залишалось нічого іншого як на фоні переоцінки вилітати за 45 грн.

Тобто, НБУ підтвердив свою позиції відносно євро. Коли євро падає до долара на світовому ринку — регулятор його тримає й посилює долар. Коли євро зростає до доларана світовому ринку — регулятор фіксує долар й посилю євро. Фактично, євро контролюється/фіксується/стримується від корекції", — пише Шевчишин.

РИНОК В ЦИФРАХ

Міжбанк

«Активність міжбанку продовжила падати. Як й минулого тижня падає саме продаж валюти. Активно. З одного боку експортери почали тримати валюту, оскільки бачать значну корекцію курсу, й мають скоро повернутись. З іншого боку, це може бути більш небезпечний тренд фізичного падіння експорту (який потребує аналізу та підтверджень). Наприклад, є оперативні дані щодо падіння об'єму автомобільного експорту агропродації на початку червня на 9,4%. Також, експорт агропродукції залізною дорогою в західному напрямку також просідає. Але по аграрці — це сезонний тренд міжсезоння, коли нового врожаю ще немає, а старий вже проданий. Саме тому потрібно дивитись на більш широку картинку, якої поки немає.

Середньодобова купівля валюти зросла на 3% — 392 М дол. А от середньодобова пропозиція валюти впала майже на 15% до 226 М дол.

Середньодобовий дефіцит взлетів на 43% до рекордних 166 М дол (в порівнянні з 116 тижнем раніше). В порівнянні з місячними показниками дефіциту міжбанку цей тижневий показник виглядає як рекорд. Але 10 тижнів тому в кінці березня на фоні війни в Ірані ми вже мали дефіцит 179 М дол. Хоча тоді був ринок активних покупок, а зараз пасивних продажів.

Середньодобова купівля валюти зросла на 3% — 392 М дол.

Середньодобова пропозиції валюти впала майже на 15% до 226 М дол.

Середньодобовий дефіцит взлетів на 43% до рекордних 166 М дол (в порівнянні з 116 тижнем раніше).

Готівковий ринок

«Зрозуміло, що таке активне зростання курсу невідмінно відобразиться на пожвавленні населення (як й очікував тиждень тому). Отже активність українців на валютному ринку майже на чверть (+22%). А ще й зарплату отримали на початку тижня, а тут такий двіж», — пише аналітик.

Середньодобовий попит на валюту за тиждень зріс на 25% до 91 М дол. Середньодобова пропозиція зросла на 18,5% до 68,5 М дол.

Середньодобовий дефіцит підскочив на майже 51% з 14,8 М до 22,2 М дол.

Дефіцит валюти та інтервенції НБУ

«Коли дефіцит міжбанку досягає близьких до рекордних рівнів, й це ще посилюється різким зростання дефіциту готівкового ринку, зрозуміло що загальний валютних дефіцит улітає в космос. За тиждень середньодобовий загальний дефіцит валюти зріс на 44% з 131 М до 188 М дол. Це не рекорд — хоча близько до нього (наприкінці березня середньодобовий показних досягав 238 М дол).

В свою чергу середньодобові інтервенції НБУ зросли на 50,7% до 231 М. Всього за тиждень 1155 М дол, й це 9-й за історію об'єм валютних інтервенцій.

Тобто, НБУ активно включився в підтримку ринку. Найбільші вливання більше ніж 230 М на день були наприкінці тижня, чого не скажеш про перші найбільш активні по послабленню гривні дні (в середньому 170М). Отже, виглядає так, що на початку тижня НБУ пропустив курс (в понеділок дійсно була різка переоцінка євро до долару", — підсумував Шевчишин.

Що буде з курсом на наступному тижні

В базовому сценарії офіційний долар очікую на 44,45−44,95 грн, готівковий долар 44,65−45,25 грн. Євро — це новий бенчмарк, на який рівняються й тримають, тому прогноз по готівковому євро 51,75−52,50 грн.

Загальний девальваційний тренд не зломлений. Допомога та кредити від партнерів посилюють резерви, й дають можливість тримати курс. Але НБУ має свої плани. Тож, поки передишка.