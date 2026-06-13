Роботодавці, які у 2026 році не підвищували оклади працівникам або зробили це у січні-лютому, вперше цього року мають нарахувати індексацію зарплати за червень. Максимальна сума доплати становитиме 139,78 грн. Про це йдеться у поясненні Державної служби з питань праці.
Індексація зарплат: хто отримає доплату у червні та яку суму нарахують
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Як рахують індексацію у 2026 році
Статтею 41 Держбюджету на 2026 рік визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2026 року. Цей місяць приймається за 1 або 100%.
Водночас сума індексації, яка склалася у грудні 2025 року, у січні 2026 року не нараховується.
Це означає, що для працівників, яким у 2026 році не підвищували оклади, базовим місяцем є січень 2026 року.
Коли виникло право на індексацію
У розрахунку накопичувального індексу беруть участь індекси інфляції за лютий-квітень 2026 року:
1,01×1,017×1,014 = 1,04155, або 104,2%.
Це перше перевищення порогового індексу у 103%. Відповідно, індексацію зарплати потрібно провести через два місяці — у червні 2026 року.
Величина приросту індексу споживчих цін становить:
104,2% — 100% = 4,2%.
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Яку суму доплатять
Індексація зарплати проводиться у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році він становить 3328 грн.
Отже, максимальний розмір індексації у червні для працівників, у яких базовим місяцем є січень 2026 року, становитиме:
3328×4,2% = 139,78 грн.
Для працівників з іншими базовими місяцями зарплату поки що не індексують.
Що важливо знати при звільненні
Якщо працівник у день звільнення не працював, наприклад перебував у відпустці, належні йому суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення вимоги про розрахунок.
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