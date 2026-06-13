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13 червня 2026, 11:04

Як не втратити компенсацію за єВідновлення: алгоритм дій від міністра

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба роз’яснив, як уникнути проблем при оформленні компенсацій за пошкоджене або знищене житло: дані про нього мають міститися у Державному реєстрі речових прав, про що варто подбати завчасно. Про це він написав у телеграм-каналі.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба роз’яснив, як уникнути проблем при оформленні компенсацій за пошкоджене або знищене житло: дані про нього мають міститися у Державному реєстрі речових прав, про що варто подбати завчасно.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Проблеми при оформленні компенсацій

За його словами, наразі в Україні зафіксовано понад 342 000 об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Майже 300 000 із них — житлові будинки.

«…разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації. Це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі. Через це, навіть за наявності державної підтримки, процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися», — йдеться в повідомленні.

Читайте також: Уряд збільшує фінансування єВідновлення: ще 20 тисяч родин отримають компенсації

Як уникнути проблеми

За словами Кулеби, щоб оформлення виплат не стикалося з перешкодами, право власності на житло має бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав.

Перевірити свої документи можна:

  • у ЦНАПі
  • через нотаріуса

Алгоритм

  • Зверніться у ЦНАП або до органу приватизації за місцем проживання, якщо у вашому населеному пункті не має ЦНАПу
  • Подайте заяву та необхідні документи
  • Дочекайтеся перевірки та рішення органу приватизації
  • Отримайте свідоцтво про право власності на житло
  • Зареєструйте право власності у Державному реєстрі речових прав, якщо ви подавались не через ЦНАП. Це можна зробити онлайн в Дії.

Читайте також: Як правильно подати заяву на компенсацію шкоди, заподіяної рф, та коли чекати виплат

Скільки людей отримало компенсацію

Компенсації за пошкоджене та знищене житло в рамках дії державної програми компенсацій єВідновлення станом на ранок 10 квітня отримали 188 тис. 85 українських родин на загальну суму 82,2 млрд грн, з них за пошкоджене житло — понад 136,4 тис. родин на загальну суму 13,2 млрд грн.

Крім цього більше 50,5 тис. родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість повністю знищеного на загальну суму 67,8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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