17 лютого 2026, 17:07

Starlink у «білому списку»: Мінцифри спрощує верифікацію через Нову пошту та Укрпошту

Тепер процедура підтвердження власності стала значно доступнішою: фізичні особи можуть внести свій пристрій до «білого списку» не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях найбільших поштових операторів країни — Нової пошти та Укрпошти. Про це повідомляє пресслужа Міністерства цифрової трансформації України.

Starlink у «білому списку»: Мінцифри спрощує верифікацію через Нову пошту та Укрпошту

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як додати свій Starlink до «білого списку»

  • Підготуйте дані термінала — номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер (серійний номер комплекту), UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID.
  • Візьміть документи — паспорт (книжечка або ID-картка) та РНОКПП (ідентифікаційний код).
  • Завітайте до найближчого відділення пошти або ЦНАПу.
  • Подайте заяву та очікуйте на результат.

У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу.

Варто зазначити, що ця процедура діє виключно для фізичних осіб. Юридичні особи можуть зареєструвати пристрої через портал «Дія», а військові — через систему DELTA або відповідальних осіб у своїх підрозділах.

Читате також: Мінцифри опублікувало інструкцію, як громадянам та бізнесу зареєструвати Starlink

Укрпошта

В «Укрпошті» фізична особа може дистанційно підтвердити лише один термінал. Якщо пристроїв декілька, їх потрібно особисто принести до відділення для перевірки. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, такі правила запроваджено, щоб запобігти реєстрації обладнання, яке може перебувати на тимчасово окупованих територіях або використовуватися ворогом.

Нова пошта

У «Новій пошті» пройти верифікацію можна без очікування в живій черзі. Для цього потрібно записатися в електронну чергу на сайті компанії та прийти до відділення у визначений час.

Передісторія

2 лютого уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено.

Раніше, компанія SpaceX Ілона Маска у відповідь на прохання міністерства оборони України, вживає низку заходів з метою завадити росіянам застосовувати термінали супутникового зв'язку Starlink для ударів безпілотниками.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
