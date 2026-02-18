Дохідність ОВДП знижується: скільки зараз можна заробити, які ставки будуть далі

Ставки за ОВДП знижуються як на первинному, так і на вторинному ринку. Вже зараз на деяких паперах вдасться заробити на 1,5% менше, ніж ще на початку року. Чому це відбувається і яку дохідність державних облігацій очікувати далі, розбирався «Мінфін».

На скільки знизилася дохідність ОВДП

Динаміку ставок за державними облігаціями можна чітко відслідковувати за результатами аукціонів Міністерства фінансів. Ще 6 січня цінні папери з погашенням приблизно через рік (16 грудня) розміщувались із середньозваженим рівнем дохідності 16,35%, а вчора папери з погашенням у березні наступного року було розміщено під 15,34%.

Таким чином, менш ніж за місяць дохідність облігацій з погашенням приблизно за рік знизилась трохи більше, ніж на 1%.

Більшість приватних інвесторів купує ОВДП на вторинному ринку. Зокрема, через Дію, застосунки банків чи фінансових компаній, але тут за деякими випусками падіння ще більш відчутне.

Найбільш помітне зниження відбулося в сегменті паперів із терміном обігу понад 2,5 роки, повідомили «Мінфіну» в ІГ Універ. «Для прикладу можна розглянути ОВДП UA4000237556 із погашенням 15 листопада 2028 року. Середня дохідність до погашення на початку 2026 року становила близько 18,4% річних. Протягом місяця вона знизилася до 17,40%, а станом на сьогодні перебуває на рівні близько 16,70% річних», — розповіли в компанії. Таким чином, менше ніж за два місяці ставка за цими паперами впала на вторинному ринку на 1,7%.

У короткому сегменті зниження дохідностей також відбувається, однак менш стрімкими темпами, говорять в Універ.

Як відзначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, спершу дохідність почала знижуватись за довгостроковими облігаціями, а за іншими майже не змінювалась. Однак, після лютневих розміщень, коли ринок побачив нові ставки на первинному ринку, вниз пішла дохідність за всіма паперами. Наразі за короткостроковими облігаціями ставка нижча, на 0,3−0,5%, ніж на початку року.

Чому дохідність знижується

Основною підставою для зниження дохідності облігацій став перегляд Нацбанком облікової ставки. Вона залишалась незмінною на рівні 15,5% з березня минулого року, однак 30 січня регулятор знизив її на 0,5 п.п. до 15%.

Облікова ставка — це ключовий інструмент монетарної політики, який визначає мінімальний відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам. Відповідно її зниження означає, що гроші стають дешевшими для банків. Далі вони можуть знижувати дохідність депозитів і ставки за кредитами. Відповідно дохідність облігацій також йде донизу.

Разом з тим дешевші гроші можуть підштовхнути інфляцію і падіння національної валюти — замість менш вигідних гривневих вкладів громадяни частіше купують долари та євро.

Після майже річної «стабільності» Нацбанк наважився знизити облікову ставку на фоні помірної інфляції. Як відзначає регулятор, грудні минулого року вона сповільнилася до 8% у річному вимірі.

«Така динаміка зумовлювалася передусім ефектами вищих урожаїв, певним зменшенням тиску на ринку праці та збереженням стійкої ситуації на валютному ринку. Річні темпи зростання споживчих цін знизилися й у січні», — пояснює регулятор.

Незважаючи на зниження інфляції триватиме й у наступні місяці, передусім завдяки подальшому відображенню ефектів від вищих урожаїв 2025 року. Водночас вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми, та попри це НБУ очікує інфляцію за підсумками року на рівні до 7,5%. Тобто нижчу, ніж торік.

Окрім приборкання цін Нацбанк почуває себе вільним у монетарній політиці завдяки високим валютним резервам. Очікується, що на кінець поточного року вони сягнуть $65 млрд, а у 2028 р. — $71 млрд.

Поточне зниження облікової ставки — не єдина причина падіння дохідності ОВДП. Керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко відзначає, що інвестори закладають сценарій подальшого пом’якшення політики регулятора. Також через надлишкову гривневу ліквідність у банківській системі частина коштів перетікає у держпапери.

«Фактично ринок перейшов у фазу compression trade — стискання дохідностей після періоду пікових ставок 2024−2025 років», — наголошує Гончаренко.

Високий попит на облігації, що дозволяє Мінфіну знижувати їхню дохідність, відзначають і фахівці ІГ Універ. «На первинному ринку спостерігається суттєвий попит на ОВДП різних термінів. За умов обсягу розміщення близько 2 млрд грн попит може перевищувати пропозицію в декілька разів (до 20 млрд грн заявок). Висока конкуренція серед первинних дилерів стимулює подання заявок із нижчими ставками, ніж на попередніх аукціонах, що в результаті формує тренд на зниження дохідностей і на вторинному ринку», — констатують вони.

Що буде з дохідністю далі

Ключовим фактором, що впливатиме на дохідність ОВДП цього року залишатиметься облікова ставка НБУ. Наразі в Нацбанку прогнозують її подальше зниження. До кінця цього року — до 14,5%, у 2027 р. — до 12,7%, а за підсумками 2028 р. — до 10,8%.

Очевидно, що якщо прогноз Нацбанку виправдається, то слідом за обліковою ставкою вниз піде і дохідність за облігаціями. Водночас, як пояснює Шевчишин, чіткої формули наскільки знизяться заробітки за ОВДП тут не існує — свою роль відіграватимуть додаткові фактори. В першу чергу очікування майбутніх змін облікової ставки та інфляційні прогнози.

За словами Гончаренка, потенційними тригерами для волатильності цін на ОВДП можуть стати зміна риторики або рішень НБУ, прискорення інфляції, коливання валютного ринку, фіскальні новини та обсяги запозичень уряду.

Водночас за базового сценарію, якщо ніяких кардинальних змін не відбуватиметься, то дохідність облігацій буде йти донизу.

«Враховуючи прогнозоване зниження інфляції і як наслідок облікової ставки, ми очікуємо зниження ставок за ОВДП на 1−1,5% за всім випускам до кінця року. Тому якщо ви хочете зафіксувати найвищі дохідності, саме час купувати довгі папери, для прикладу, 2028−2029 рік. Поточна дохідність ОВДП з погашенням у 2028 році становить 16,75%, у 2029 — 17,2%», — радить керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко.

Як припускає Гончаренко, «короткі» випуски залишатимуться найбільш чутливими до сигналів НБУ, а ось «довгі» папери зберігають премію за «часовий горизонт» і невизначені ризики.

Незважаючи на зниження дохідності, ОВДП все ще впевнено випереджають очікувану інфляцію. Якщо прогнози регулятора виправдаються і цьогорічний ріст цін становитиме 7,5%, то «чистий» дохід за нещодавно розміщеними облігаціями з погашенням у березні наступного року становитиме 7,84%.

Продовжують облігації випереджати і депозити. Середня ставка за гривневими вкладами на рік становить 13,11%, а найщедріші банки готові запропонувати 16,5% — формально більше ніж дохідність на останньому розміщенні облігацій. Але варто враховувати, що на відміну від ОВДП, заробітки з банківських вкладів оподатковуються — 18% ПДФО та 5% військового збору. Загалом це знижує дохідність депозитів майже на чверть.

Тому ті інвестори, які вірять у нинішні прогнози регулятора можуть сміливо купувати ОВДП, доки ставка зна ними не знизилася ще суттєвіше. Водночас варто пам’ятати, що на довгій дистанції ситуація в економіці країни може кардинально змінюватися і за негативних сценаріїв, наприклад, обвалу курсу, навіть 17% в гривні вже не здаватимуться такими привабливими.