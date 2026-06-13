Разова виплата до Дня Незалежності-2026: Пенсійний фонд пояснив хто та скільки отримає

У 2026 році розширено перелік категорій осіб, яким грошова допомога виплачується автоматично — більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно. Розміри виплат до Дня Незалежності України у 2026 році визначено постановою Кабміну. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кому очікувати виплату

Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

Як здійснюватиметься виплата

Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, та не проходять службу (військову службу) грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою.

Важливо! Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять службу (військову службу), в тому числі, які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу (військову службу).

Важливо! Якщо ви проходите службу (військову службу), то переконайтеся, що роботодавець має інформацію про вашу належність до ветеранів війни.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером / отримувачем житлових субсидій та пільг і не проходить службу (військову службу), для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Важливо! У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні — оригінали).

Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року.

Як подати заяву

Подати заяву на виплату можна в один із способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

поштою — на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Які розміри виплат

Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 грн;

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю:

I групи — 3 100 грн; II групи — 2 900 грн; III групи — 2 700 грн;