НБУ ввів у обіг дві нові пам’ятні монети: кому присвячені

12 червня Національній банк поповнив серію обігових пам’ятних «Ми сильні. Ми разом» двома новими монетами. Про це йдеться у повідомленні регулятора у Фейсбуці.

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Кому присвячені монети

Вони присвячені Миколаївській та Одеській областям:

«Ми сильні. Ми разом. Миколаївська область»;

«Ми сильні. Ми разом. Одеська область».

Дизайн монет

Монети мають номінал 10 гривень.

Їхній аверс ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Водночас головним елементом реверсу є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені — Одеській та Миколаївській областям.

Дизайн реверсу — Олександра Кучинська, аверсу — Володимир Дем’яненко;

Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Обіг та реалізація

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.

Частина тиражу сформована в спеціально оформлені ролики, кожен з яких міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного — 15 тис. шт.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», в кінці травня 2026 року Нацбанк ввів у обіг дві нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її регіонам.