Скільки коштує паркомісце у новобудові у 2026 — дослідження

DIM .RIA проаналізував ситуацію з паркомісцями у новобудовах в Україні у травні 2026 року. У звіті представлені дані по попиту пропозиції та середній вартості продажу автостоянки.

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Які ціни на паркомісця у різних регіонах

Вартість паркінгів у новобудовах дуже відрізняється у залежності від регіону. Найдорожче купити місце під авто у Києві — середня ціна $27,7 тис, це на 18% дорожче порівняно з минулим роком.

В інших великих містах цінник за 1 машиномісце дещо нижчий: Одеса — $20,7 тис, Дніпро — $19,2 тис, Львів — $18,6 тис.

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