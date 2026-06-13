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13 червня 2026, 9:20

Скільки коштує паркомісце у новобудові у 2026 — дослідження

DIM.RIA проаналізував ситуацію з паркомісцями у новобудовах в Україні у травні 2026 року. У звіті представлені дані по попиту пропозиції та середній вартості продажу автостоянки.

DIM.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які ціни на паркомісця у різних регіонах

Вартість паркінгів у новобудовах дуже відрізняється у залежності від регіону. Найдорожче купити місце під авто у Києві — середня ціна $27,7 тис, це на 18% дорожче порівняно з минулим роком.

В інших великих містах цінник за 1 машиномісце дещо нижчий: Одеса — $20,7 тис, Дніпро — $19,2 тис, Львів — $18,6 тис.

Читайте также: Паркомісця випередили квартири за темпами подорожчання: що відбувається на ринку

Найбюджетніші паркомісця у травні у Волинській — майже $4,9 тис та Сумській — $3,3 тис областях.

Як змінюється попит на паркомісця

Попит на покупку паркомісць серед українців у травні 2026 року в основному збільшився у порівнянні з минулим роком. Дуже помітне зростання — у Миколаївській (+194%), Черкаській (+129%), Івано-Франківській (+126%), Тернопільській (+102%) та Чернівецькій (+100%) областях.

Падіння інтересу до купівлі стоянки під авто у новобудові зафіксовано у Кіровоградській (-62%), Чернігівській (-57%), Сумській (-47%) та Закарпатській (-34%) областях.

Читайте також: Інвестори у житлову нерухомість змінили пріоритети: що зараз купують для заробітку

Яка ситуація з пропозицією на паркомісця?

Ситуація з кількістю пропозицій паркомісць у новобудовах не надто змінилась відносно минулого року. Дещо збільшилась кількість оголошень в Івано-Франківській (+3%), Одеській (+3%), Хмельницькій (+3%) та Вінницькій (+2%) областях. Зменшилась пропозиція у Дніпропетровській (-4%) області та у Києві (-1%).

Яка різниця між цінами на житло і паркомісця у новобудовах?

За рік ціна квадратного метра у новобудові найбільше зросла в Івано-Франківській (+20%), Житомирській (+18%), Тернопільській (+18%), Хмельницькій (+14%), Вінницькій (+14%) та Кіровоградській (+14%) областях. Падіння цін зафіксовано у Миколаївській (-6%), Полтавській (-3%) та Харківській (-3%) областях.

Найбільшу кількість квадратних метрів за середньою ціною паркомісця можна придбати у:

  • Одеській — 21,5 м²
  • м. Київ — 19,4 м²
  • Черкаській — 18,2 м²
  • Дніпропетровській — 17,2 м²
  • Київській — 16,8 м²

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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