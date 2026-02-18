Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 16:05

Угорщина призупиняє поставки дизеля до України до відновлення транзиту нафти «Дружбою»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про припинення експорту дизельного пального до України. Постачання не буде відновлено доти, доки українська сторона не розблокує транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба». Про це повідомляє угорсьве видання Index, а також речник уряду Угорщини Золтан Ковач у соцмережі X.

Угорщина призупиняє поставки дизеля до України до відновлення транзиту нафти «Дружбою»
Фото: Петер Сіярто

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Звинувачення у «політичному шантажі»

За словами Сіярто, зупинка транзиту нафти, що відбулася 27 січня, є виключно політичним рішенням президента України Володимира Зеленського. Міністр наголосив, що жодних технічних чи фізичних перешкод для прокачування нафти немає.

«Це відкритий український політичний шантаж… Мета якого — змусити Угорщину відмовитися від нашої мирної позиції та дешевої енергії. Ми рішуче відкидаємо це втручання», — заявив Сіярто після засідання уряду.

Угорський міністр заявив, що Угорщина та Словаччина відіграють критичну роль в енергетичній безпеці України. Значна частина українського імпорту газу, електроенергії та дизеля йде саме через ці країни. Припинення експорту пального є «козирем», який Будапешт вирішив використати у суперечці.

Альтернативний план Угорщини: російська нафта через Хорватію

Попри зупинку «Дружби», угорський уряд запевняє, що енергетичної кризи в країні не буде:

  • Резерви: Угорщина має стратегічний запас нафти на 96 днів.
  • Морський шлях: компанія MOL уже замовила 500 000 тонн російської нафти, яку доставлять танкерами до Хорватії.
  • Логістика: нафта надійде на угорські НПЗ через нафтопровід «Адрія» вже до середини березня.

Сіярто підкреслив, що правила ЄС дозволяють Угорщині та Словаччині купувати російську нафту морем, якщо трубопровідний транзит стає неможливим. Будапешт уже надіслав офіційний запит Хорватії та лист до Європейської комісії, щоб забезпечити безперешкодний прохід цієї нафти.

Нафтопровід «Дружба» є ключовим джерелом сировини для угорської економіки. Минулого року через нього надійшло 4,9 млн тонн нафти.

Що це означає для України?

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прокоментував рішення Угорщини зупинити експорт дизельного пального до України. Попри резонансні заяви Будапешта, експерт вважає, що українському паливному ринку нічого не загрожує.

За його словами, частка угорських та словацьких постачань у загальній структурі українського ринку не є критичною.

«З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі — до 10% ринку», — наголошує експерт.

Він нагадав, що Україна вже неодноразово опинялася в ситуації, коли імпорт за цим напрямком припинявся. Останній такий випадок стався восени минулого року, і тоді ринок відреагував спокійно.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у листопаді 2025 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що отримав від США гарантії повного звільнення від американських санкцій проти російських енергоносіїв.

Тоді він сказав, що ця домовленість, досягнута під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, дозволить Угорщині продовжувати імпортувати нафту по «Дружбі» та газ по «Турецькому потоку».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
financialGenius
financialGenius
18 лютого 2026, 16:08
#
Ну и не нужно , мы ж не миндичи спонсировать агресора и по сути убивать своих защитников своими же деньгами …
