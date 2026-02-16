Multi від Мінфін
16 лютого 2026, 17:54

Уряд змінює правила «Національного кешбеку»: з березня ставки будуть 5% и 15%

Уряд кардинально змінює умови державної програми підтримки вітчизняних виробників. З початку весни єдина ставка повернення коштів за купівлю українських товарів скасовується, а розмір компенсації залежатиме від того, наскільки сильно конкретний товар конкурує з іноземними аналогами на полицях магазинів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України 16 лютого.

Уряд кардинально змінює умови державної програми підтримки вітчизняних виробників.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Економічний ефект та причини оновлення програми

Поточна модель програми, яка передбачає нарахування єдиних 10% кешбеку на абсолютно всі товари українського виробництва, діятиме до 28 лютого 2026 року включно. За час існування ініціативи громадяни вже витратили понад 63 мільярди гривень на вітчизняну продукцію.

Аби зробити підтримку економіки ще більш цілеспрямованою, з 1 березня уряд запроваджує диференційований підхід. Тепер держава фінансово стимулюватиме покупців обирати українське саме в тих категоріях, де домінує імпорт (частка іноземних товарів у споживчому кошику перевищує 35%).

За що платитимуть 15%, а за що — 5%

Відсоток повернення коштів тепер залежатиме від конкретної категорії придбаної продукції.

Максимальний кешбек у розмірі 15% нараховуватиметься на товари, які найважче конкурують з імпортом:

  • Непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для ремонту, дому, канцелярія та зоотовари.
  • Окремі харчові продукти: тверді та м’які сири, а також специфічні види круп і макаронних виробів.

Знижений кешбек у розмірі 5% діятиме для товарів, де частка імпорту є нижчою за 35% і українські виробники вже мають сильні позиції:

  • Базові продукти харчування: хлібобулочні вироби, м’ясо, яйця, олія, молочна продукція (за винятком сирів), овочі, фрукти, риба та консерви.
  • Інші товари: солодощі, соуси, напої, снеки, медикаменти, а також товари для саду.

Як перевірити товар та куди витратити гроші

Для зручності покупців у державному застосунку «Дія» працює спеціальний сканер штрихкодів. Навівши камеру смартфона на штрихкод товару прямо в магазині, користувач може миттєво дізнатися, чи бере цей продукт участь у програмі та який саме відсоток кешбеку за нього нарахують.

Отримані від держави кошти не можна зняти готівкою, проте їх можна витратити на критично важливі потреби: оплату комунальних послуг, поштові відправлення, донати на потреби Збройних Сил України, придбання вітчизняних ліків, продуктів харчування або книг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
kadaad1988
kadaad1988
16 лютого 2026, 18:54
#
Короче говоря, там, где люди больше всего тратят денег будет 5%.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
