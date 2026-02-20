Частка непрацюючих кредитів в українських банках найнижча за 15 років

Національний банк України зафіксував значне оздоровлення банківських портфелів. За підсумками року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до 13,9%. Це найнижчий показник із середини 2000-х років. Найбільший ривок стався у IV кварталі, коли показник впав одразу на 11,1 в. п. Про це йдеться у новому Огляді банківського сектору НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому сталося таке різке падіння?

Основним драйвером «очищення» системи стало рішуче списання старих безнадійних боргів державними банками.

Спадщина минулого: держбанки списали кредити, визнані непрацюючими ще під час реформи 2015−2017 років. Зокрема, йдеться про токсичні активи, пов’язані з колишніми власниками Приватбанку.

Частка NPL у державних банках за рік скоротилася найбільш суттєво — на 23,1 в. п., досягнувши рівня 19,8%.

Наразі частка NPL складає:

у державних банках — 19,83% (у січні 2025 року — 42,97%);

у приватних банках з українським капіталом — 8,37% (12,54%);

у приватних банках з іноземним капіталом — 6,46% (10,89%).

Ситуація в розрізі клієнтів

Покращення якості портфелів спостерігається в усіх сегментах ринку:

Бізнес-кредити: показник NPL знизився до 17% (мінус 22 в. п. за рік).

Кредити населенню: частка проблемних боргів впала до 10,8% (мінус 4,7 в. п. за рік).

Читайте також: Банки два роки поспіль активно нарощують кредитування та готові до подальшої експансії — НБУ

Нові кредити — вищої якості

Крім списання старих боргів, на статистику позитивно вплинуло активне видавання нових позик. НБУ наголошує на їхній високій якості: