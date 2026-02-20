Multi від Мінфін
20 лютого 2026, 11:01

Частка непрацюючих кредитів в українських банках найнижча за 15 років

Національний банк України зафіксував значне оздоровлення банківських портфелів. За підсумками року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до 13,9%. Це найнижчий показник із середини 2000-х років. Найбільший ривок стався у IV кварталі, коли показник впав одразу на 11,1 в. п. Про це йдеться у новому Огляді банківського сектору НБУ.

Частка непрацюючих кредитів в українських банках найнижча за 15 років
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому сталося таке різке падіння?

Основним драйвером «очищення» системи стало рішуче списання старих безнадійних боргів державними банками.

Спадщина минулого: держбанки списали кредити, визнані непрацюючими ще під час реформи 2015−2017 років. Зокрема, йдеться про токсичні активи, пов’язані з колишніми власниками Приватбанку.

Частка NPL у державних банках за рік скоротилася найбільш суттєво — на 23,1 в. п., досягнувши рівня 19,8%.

Наразі частка NPL складає:

  • у державних банках — 19,83% (у січні 2025 року — 42,97%);
  • у приватних банках з українським капіталом — 8,37% (12,54%);
  • у приватних банках з іноземним капіталом — 6,46% (10,89%).

Ситуація в розрізі клієнтів

Покращення якості портфелів спостерігається в усіх сегментах ринку:

  • Бізнес-кредити: показник NPL знизився до 17% (мінус 22 в. п. за рік).
  • Кредити населенню: частка проблемних боргів впала до 10,8% (мінус 4,7 в. п. за рік).

Читайте також: Банки два роки поспіль активно нарощують кредитування та готові до подальшої експансії — НБУ

Нові кредити — вищої якості

Крім списання старих боргів, на статистику позитивно вплинуло активне видавання нових позик. НБУ наголошує на їхній високій якості:

  • Низький рівень дефолтів: частка корпоративних позичальників, які не змогли вчасно платити за новими гривневими кредитами, становить менше 3%. Це навіть краще за середні показники, що фіксувалися до початку повномасштабного вторгнення.
  • Резерви: банки зберігають помірний рівень резервування під очікувані збитки, що свідчить про контрольованість ризиків.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає zevs1 и 14 незареєстрованих відвідувачів.
