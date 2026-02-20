Multi від Мінфін
20 лютого 2026, 16:01

НБУ переходить на монети 1-10 грн: що буде зі старими банкнотами

Національний банк України оголосив про завершальний етап переходу на оновлений номінальний ряд готівки. Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років замінюються на відповідні обігові монети.

НБУ переходить на монети 1–10 грн: що буде зі старими банкнотами
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Де та доки можна обміняти старі банкноти?

Обміняти наявні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

  • в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;
  • в уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;
  • у Національному банку — наразі безстроково.

Чому це потрібно?

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Їх поступове вилучення банками України, уповноваженими банками та Національним банком розпочалося майже шість років тому:

  • з 1 жовтня 2020 року — банкнот номіналами 1 та 2 гривні;
  • з 1 січня 2023 року — номіналами 5 та 10 гривень.

В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (обігові монети номіналами 1 і 2 гривні введено в обіг 27 квітня 2018 року, 5 гривень — 20 грудня 2019 року та 10 гривень — 3 червня 2020 року). Тривалість обігу монет — значно довша ніж банкнот і становить близько 20 — 25 років.

За словами регулятора, перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам. Зокрема, це сприяє:

  • зменшенню витрат держави та учасників готівкового обігу на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких банкнот;
  • підвищенню якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність таких банкнот, які вже майже 23 роки перебувають в обігу, зокрема майже вісім останніх років — одночасно з монетами відповідних номіналів;
  • поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення та бізнесу.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Anatolii S.
Anatolii S.
20 лютого 2026, 17:19
#
поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення та бізнесу.
Ні, ну це реально зручно носити в гаманці пів-кілограма монет замість невагомих банкнот…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Anatolii S. и 25 незареєстрованих відвідувачів.
