НБУ переходить на монети 1–10 грн: що буде зі старими банкнотами

Національний банк України оголосив про завершальний етап переходу на оновлений номінальний ряд готівки. Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років замінюються на відповідні обігові монети.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Де та доки можна обміняти старі банкноти?

Обміняти наявні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — наразі безстроково.

Чому це потрібно?

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Їх поступове вилучення банками України, уповноваженими банками та Національним банком розпочалося майже шість років тому:

з 1 жовтня 2020 року — банкнот номіналами 1 та 2 гривні;

з 1 січня 2023 року — номіналами 5 та 10 гривень.

В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (обігові монети номіналами 1 і 2 гривні введено в обіг 27 квітня 2018 року, 5 гривень — 20 грудня 2019 року та 10 гривень — 3 червня 2020 року). Тривалість обігу монет — значно довша ніж банкнот і становить близько 20 — 25 років.

За словами регулятора, перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам. Зокрема, це сприяє: