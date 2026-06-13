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13 червня 2026, 13:52

ООН підрахувала, що кожен 70-й мешканець Землі — це вимушений переселенець

У всьому світі 118 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки через переслідування, конфлікти, насильства та порушення прав людини. Про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), опублікованій у четвер, 11 червня. Це означає, що кожен 70-й житель Землі, за даними початку 2026 року, є вимушеним переселенцем.

У всьому світі 118 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки через переслідування, конфлікти, насильства та порушення прав людини.

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Число переміщених осіб скорочується

При цьому кількість переміщених осіб уперше за десятиліття скоротилася — на 5,4 мільйона осіб, або на 4%. Основна причина такої тенденції — зростання кількості людей, які повернулися на батьківщину, незважаючи на кризову ситуацію у своїй країні, наголошується у доповіді. Як приклад в ООН наводять Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Судан та Сирію.

Із загальної кількості вимушених переселенців 35,6 млн осіб класифікуються як біженці, 68,7 млн осіб — як внутрішньо переміщені особи.

За даними на початок 2026 року, кількість прохачів притулку, які чекають на рішення за своїми заявами, збільшилася приблизно на 645 тисяч і досягла майже 9 млн осіб.

У статистиці не враховуються міграційні потоки перших місяців 2026 року, наприклад, пов'язані з війною США та Ізраїлю проти Ірану. До неї також не були включені люди, які залишили свої будинки через стихійні лиха, наслідки зміни клімату або фінансові труднощі.

Статус «біженець» нерідко зберігається протягом усього життя

Майже сім із десяти переміщених осіб живуть у статусі «біженця» протягом п'яти та більше років. Верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Салех висловив занепокоєння цим фактом. «Нам потрібна зміна парадигми, яка дасть людям, які біжать від війни та переслідувань, нову надію та нові перспективи», — цитує його агентство KNA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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