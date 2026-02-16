Попит населення на безготівкову валюту впав на 40%: експерт пояснив причини

На безготівковому ринку населення майже повністю перейшло з дефіциту в профіцит. Попит на безготівкову валюту впав на 40%, а пропозиція навпаки зросла на 4%. Про це написав фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Середньодобовий дефіцит

За словами Шевчишина, в результаті середньодобовий дефіцит знизився з $11 М до майже нуля. Логічним поясненням цієї тенденції є зарплатний період, й продаж частини отриманої валюти. «Плюс до цього дужу цікавий момент. 10 й 11 лютого спред по готівковим курсам долару й євро роз'їхався. По даним деяких моніторингових сайтів до 3,3%. Це аномально багато.

Таке буває коли на ринку є значна невизначеність, нестача валютної ліквідності, чи збій по трансмісії готівка-безготівка. Тут скоріше всього вплинуло декілька факторів. Один з них це відставання реакції українського ринку від світову динаміку EURUSD, який в понеділок сходив на 1,19. Деякі банки потягнули курс євро на 52+, але попит не був стабільним й ринок відкотився. Другий фактор — попит на валютні ОВДП. Населення на тижні купило їх на 1,15 млрд гривень. А можливо це лише викривлення даних одного з моніторингів", — підсумував Шевчишин.

