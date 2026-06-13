В Україні планують запустити нову житлову програму «Будиночок в селі», яка передбачає викуп громадами вільних приватних будинків та надання їх ВПО для тривалого проживання. Про це в телеграм-каналі написала голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
13 червня 2026, 13:04
В Україні планують запустити нову житлову програму — «Будиночок в селі»
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Що відомо про програму
Переселенці самостійно обиратимуть собі житло, яке після оформлення угоди знаходитиметься у комунальній власності місцевих громад.
Що передбачає програма:
- У 2026 році планують придбати близько 1 000 осель.
- Гранична вартість одного будинку — 500 тис. грн.
- Житло надаватиметься безкоштовно на умовах соціальної оренди.
- Переселенці сплачуватимуть лише комунальні послуги.
- Пріоритет — люди старшого віку, особи з інвалідністю та сім'ї з дітьми.
Важливою умовою для успішної реалізації програми є стан житла та доступ до базової інфраструктури — медицини, освіти, транспорту та робочих місць у громадах. Наразі в регіонах вже триває відбір сімей та пошук будинків.
На першому етапі будиночкі в селі не планують передавати у приватну власність ВПО. Однак в Уряді не виключають можливості впровадження такого механізму у майбутньому.
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Джерело: Мінфін
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