В Україні планують запустити нову житлову програму «Будиночок в селі», яка передбачає викуп громадами вільних приватних будинків та надання їх ВПО для тривалого проживання. Про це в телеграм-каналі написала голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Що відомо про програму

Переселенці самостійно обиратимуть собі житло, яке після оформлення угоди знаходитиметься у комунальній власності місцевих громад.

Що передбачає програма:

У 2026 році планують придбати близько 1 000 осель.

Гранична вартість одного будинку — 500 тис. грн.

Житло надаватиметься безкоштовно на умовах соціальної оренди.

Переселенці сплачуватимуть лише комунальні послуги.

Пріоритет — люди старшого віку, особи з інвалідністю та сім'ї з дітьми.

Важливою умовою для успішної реалізації програми є стан житла та доступ до базової інфраструктури — медицини, освіти, транспорту та робочих місць у громадах. Наразі в регіонах вже триває відбір сімей та пошук будинків.

На першому етапі будиночкі в селі не планують передавати у приватну власність ВПО. Однак в Уряді не виключають можливості впровадження такого механізму у майбутньому.