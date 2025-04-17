Рейтинг МФО: компанії збільшують суми і строки, на які готові видавати кредити під умовні 0%

Загальна сума кредитів, яку минулого року видали українцям МФО, суттєво зросла, але кредитні організації не бачать приводів для радості: статистика покращилась переважно через інфляцію. Для залучення нових клієнтів фінкомпанії стають лояльнішими і готові давати в борг під 0% річних на пільговий період дедалі більші суми.

Про нові тренди, і як вони змінили розташування компаній у нашому традиційному рейтингу МФО, розповідає «Мінфін».

За підсумками минулого року, українці взяли у МФО в борг 52 млрд грн, повідомляє Нацбанк. Це на 27% більше, ніж у 2023 році. Натомість кількість мікрокредитів за рік майже не змінилася — із 8,24 млн зросла до 8,31 млн, тобто менше 1%.

Для порівняння: у 2021 році було видано 14,16 млн мікрокредитів, а у 2020 — майже 12 млн. Таким чином, порівнюючи з останнім роком до повномасштабного вторгнення, кількість позик впала приблизно на 42%.

Нинішнє ж зростання загальної суми виданих кредитів пов'язане з тим, що позичальники почали брати в борг більші суми. Якщо у 2023 році це було в середньому 4,9 тис. грн, то зараз — 6,2 тис. грн.

Як відзначають в Асоціації українських банків, підвищення сум мікропозик свідчить про зростання потреби в значніших сумах для покриття базових витрат. Це відбувається на тлі прискорення інфляції. За результатами березня, вона склала 14,6% у річному вимірі, продукти харчування дорожчають ще суттєвіше — плюс понад 17% за рік. За розрахунками ж «Мінфіну», основні продукти лише за березень подорожчали на 11%.

Якщо, за підсумками минулого року, МФО зафіксували нехай і невеликий, але все ж зростання кількості позик, то зараз він може змінитися падінням. За даними Опендатабот, щомісячна кількість кредитів досягла свого піку у третьому кварталі минулого року — 729 тис., а вже у четвертому кварталі знизилась до 691 тис. Тобто скорочення попиту становило близько 5%.

Статистики за цей рік ще немає, але, виходячи з опосередкованих даних, ситуація для МФО дійсно погіршується. Як розповів «Мінфіну» СЕО Moneyveo Сергій Сінченко, дані Google Trends свідчать, що пошуковий трафік за запитами про мікрофінансові послуги знизився до рівня березня 2022 року, коли на фоні початку повномасштабного вторгнення попит обвалився майже втричі.

«Це говорить про нову модель поведінки клієнтів: вони не стільки шукають нові кредити, скільки активно керують уже відкритими — обирають гнучкі сценарії повернення та прагнуть уникнути прострочень», — пояснює Сінченко.

Мікрофінансовим установам, яким не вдалося підлаштуватися під нові реалії, доводиться йти з ринку.

«Споживче кредитування стає дедалі технологічнішим, а витрати на безпеку та ризик-менеджмент зростають. Виживають ті компанії, які мають сучасні рішення для оцінки позичальників та потужну IT-інфраструктуру», — відзначає СЕО Moneyveo. Також не всім компаніям вдається прилаштуватись до законодавчих обмежень максимальної відсоткової ставки на день у 1%. Відповідні правила почали діяти з літа минулого року.

Такі дорогі клієнти

За нинішніх умов, МФО доводиться змінювати і маркетингові стратегії залучення нових клієнтів. Компанії відзначають підвищення вартості кожного ліда (контакту з потенційним клієнтом), а тому масово залучати позичальників стає складніше.

«Зараз акцент — не на обсягах, а на якості трафіку. Ретельно аналізуємо ефективність кожного рекламного каналу: від користувацьких запитів — середнього чека, строку користування, до вартості залучення клієнта. Маркетинг має не просто „тримати обсяги“, а й створювати додану вартість і сприяти зростанню якісного активного портфеля», — розповів «Мінфіну» Сергій Сінченко.

Для того, щоб знизити витрати на залучення клієнтів, компанії намагаються будувати довгострокову співпрацю з наявними позичальниками. Тобто головна мета — це пошук таких клієнтів, які регулярно братимуть та повертатимуть позики.

Акцій стає більше

Один із головних маркетингових інструментів в арсеналі МФО — так звані «кредити під 0%», хоча насправді мова йде про ставку 0,01% на день. Ці позики мікрофінансові організації пропонують новим клієнтам, які звертаються до них вперше. При цьому такі умови діють тільки певний час.

Це дозволяє компаніям, хоча й працювати за таким кредитом «в мінус» (зважаючи на супутні витрати та частку позичальників, які не повернуть гроші), але розширити клієнтську базу та визначити тих, хто віддає борги. Далі таким клієнтам вже можна пропонувати позики за звичними ставками.

До свого рейтингу «Мінфін» відбирає компанії, які мають такі пропозиції. Їх наявність редакція перевіряє у партнерів сайту, а також у МФО, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Завдяки цьому ми охоплюємо організації, з-поміж яких фактично обирає потенційний клієнт МФО.

Як свідчать дані нашого рейтингу, мікрофінансові організації почали активніше залучати нових клієнтів «нульовими» ставками.

Насамперед на це вказує зростання кількості учасників рейтингу. Якщо в останньому кварталі минулого року їх було 29, то в першому поточного — вже 31.

Після «тимчасового бану» повернувся SOS Credit (ми не беремо до рейтингу компанії, які в поточному кварталі отримують штраф від регулятора). Але цікавіше, що розширився перелік МФО, які мають відповідну акційну пропозицію. Monto відновила онлайн-кредитування під 0%. Новачками рейтингу стали Національний кредит та Loan+, а MyBiz брала участь у рейтингу до 2021 року, і після довгої паузи знову почала відповідати критеріям рейтингу.

Водночас серед компаній, які були у минулому рейтингу, відмовилась від пропозицій під 0% лише компанія «Турбогроші». Також через штрафи регулятора відбувають квартальну дискваліфікацію SelfieCredit та Аванс Кредит (для останньої ще й тимчасово зупинено дію ліцензії).

Ще відчутніше зростання кількості учасників рейтингу, порівнюючи з третім та другим кварталами минулого року, — тоді їх було 22 та 21 відповідно.

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МФО стають щедрішими

Окрім збільшення кількості МФО, які пропонують кредити «під нуль», зростає й максимальна сума, яку вони готові дати за акційною ставкою. Якщо у минулому рейтингу у найщедріших компаній вона сягала 35 тис. грн, то зараз відразу дві мікрофінансові організації підвищили стелю до 55 тис. грн.

Також одна МФО встановила максимальну суму на рівні 35 тис. грн, а ще чотири — на рівні 30 тис. грн.

Відчутно зріс і показник середньої максимальної суми, яку готові запропонувати МФО під 0%. Минулого кварталу це було 17,6 тис. грн, а зараз — понад 19 тис. грн.

Трохи збільшився і максимальний строк, на який компанії надають нульові позики, — в попередньому кварталі він становив в середньому 23 дні, а зараз — 23,4.

Місце МФО Бали Максимальна сума кредиту під 0,01%, грн Максимальний строк, на який МФО видає кредит під 0,01%, дні Зміна місця 1 Creditkasa 33,75 55 000 30 +4 2 Credos 31,75 55 000 30 +11 3 CreditBox 31 30 000 30 -2 4 Credit7 31 20 000 30 0 5 CreditPlus 31 20 000 30 -2 6 Твоя Позика 30,5 30 000 26 0 7 Moneyveo 30 35 000 20 -5 8 Бізнес Позика 29,75 30 000 26 -1 9 FirstCredit 26,5 20 000 30 0 10 Miloan 26,5 15 000 30 -2 11 Pango 26,5 12 000 30 -1 12 ТОП1 26,5 30 000 15 +4 13 CashtanCredit 25,75 20 000 30 -2 14 MyCredit 25,75 18 000 15 -2 15 Loan+ 25,5 20 000 30 нов. 16 Tengo 25,5 15 000 30 -2 17 Smartiway 24 5 000 31 0 18 Amigo 23,25 10 000 30 +4 19 SOS CREDIT 22,5 20 000 20 нов. 20 Національний кредит 22 10 000 30 нов. 21 Limon Credit 21,25 27 000 15 0 22 Швидко Гроші 21 15 000 14 -3 23 Додам 20,75 12 000 20 0 24 Finsfera 20,75 15 000 15 +2 25 Starfin 19,25 20 000 15 0 26 Fcredit 18,5 5 000 30 нов. 27 SunCredit 18 20 000 15 -3 28 EasyCash 17 5 000 15 +1 29 Clickcredit 17 500 10 -2 30 alexcredit 14,75 1 500 20 -2 31 MyBiz 11,25 1 000 14 нов.

Зміна лідерів рейтингу

Цього разу у рейтингу відбулися суттєві зміни. Перші сходинки посіли компанії, які підвищили максимальну суму кредиту під 0,01% до 55 тис. грн, — Creditkasa та Credos. Обидві МФО надають відповідні кредити на строк до 30 днів.

У минулому рейтингу Creditkasa також була у першій п'ятірці, а ось Credos злетів відразу на одинадцять сходинок. Відчутно покращити свої позиції компанії вдалося не лише завдяки збільшенню суми пільгових кредитів, але й тому, що вона підвищила показник прозорості — не було виявлено розбіжностей в умовах кредитування на сайті та у відповідях служби підтримки. Також у МФО покращився бал за канали комунікацій.

Лідер минулого рейтингу — CreditBox — опустився на третю сходинку. Водночас умови, за якими МФО пропонує пільгові кредити, порівнюючи з попереднім кварталом, не змінилися, а втрата лідерства пов'язана виключно із покращенням балів конкурентів.

Єдиною МФО, яка знизила максимальну суму кредиту, яку можна отримати на пільгових умовах, стала alexcredit. Якщо у попередньому кварталі «під нуль» у неї можна було позичити до 6 тис. грн, то тепер лише майже символічні 1,5 тис. грн. Ще менші акційні позики пропонують дві компанії — MyBiz та Clickcredit — 1 тис. грн та 500 грн відповідно.

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Звуження ринку мікропозик змушує МФО активніше боротися за позичальників, а тому цілком можливо, що в наступному кварталі вони ще суттєвіше покращать умови пільгових позик.