Після масованого російського удару по енергетичній інфраструктурі 20 листопада Україна повністю припинила експорт електроенергії, а добовий імпорт зріс до найвищого рівня із середини червня 2026 року. Зокрема, 21 листопада закупівлі електроенергії за кордоном збільшилися майже у 3,5 раза — до 19,6 ГВт·год. Про це йдеться в огляді економіки Центру економічної стратегії (ЦЕС) із посиланням на дані Energy Map.

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Як змінилися імпорт та експорт електроенергії

За даними Energy Map, 21 листопада імпорт електроенергії збільшився з 5,7 до 19,6 ГВт·год. Це найвищий добовий показник із середини червня.

Водночас експорт скоротився із 7,3 до 0,8 ГВт·год, а вже 22 листопада повністю зупинився.

Загалом за тиждень із 16 до 22 листопада Україна імпортувала 63,8 тис. МВт·год електроенергії. Це на 111,9% більше, ніж попереднього тижня, і найвищий тижневий обсяг із серпня 2026 року.

Чому Україна експортувала електроенергію під час відключень

У Центрі економічної стратегії пояснюють, що з вересня росія завдала понад тисячу ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Російські війська атакували не лише електростанції, а й високовольтні підстанції та магістральні мережі, які забезпечують передавання електроенергії між регіонами.

Через пошкодження мереж надлишок виробленої електроенергії в одних областях не завжди можна було спрямувати туди, де виникав дефіцит.

Саме тому Україна могла продовжувати експорт в окремі години, навіть коли частина споживачів залишалася без світла.

Після атаки 20 листопада ситуація ускладнилася. Українські атомні електростанції були змушені скоротити виробництво, оскільки пошкоджена інфраструктура не дозволяла передавати всю вироблену електроенергію споживачам.

У деяких регіонах застосовували до чотирьох черг відключень, що могло означати понад 12 годин без електроенергії протягом доби.

На відновлення енергетики бракує €450 млн

Попри збільшення міжнародної підтримки, потреба у фінансуванні відновлення української енергосистеми залишається значною.

У жовтні Фонд підтримки енергетики України уклав 90 контрактів на постачання обладнання загальною вартістю майже €200 млн. Це рекордний місячний показник за весь час його роботи.

За інформацією уряду, протягом 2026 року Фонд отримав майже €800 млн від міжнародних партнерів.

Водночас на початку листопада перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль оцінював дефіцит фінансування Фонду в €450 млн. Зокрема, близько €100 млн необхідні для закупівлі кабельної продукції.

Цю оцінку оприлюднили ще до останньої хвилі масованих атак наприкінці листопада, тому фактичні потреби у відновленні можуть бути більшими.