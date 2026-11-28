Американський автовиробник Tesla підвищив вартість топової версії електричного пікапа Cybertruck — Cyberbeast — ще на $5 тис. Тепер її стартова ціна у США становить $114 990. Це вже третє підвищення вартості моделі протягом листопада, а загалом із серпня 2026 року вона подорожчала на $15 тис. Про це повідомляє TeslaNorth .

Cybertruck подорожчав на $15 тисяч за три місяці

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Як змінилася ціна Cybertruck

Ще в серпні 2026 року Cyberbeast коштував від $99 990. На початку листопада Tesla підвищила його вартість до $102 490, а згодом — до $109 990.

Чергове подорожчання на $5 тис. довело стартову ціну до $114 990 без урахування податків і додаткових зборів.

Таким чином, менш ніж за три місяці електропікап подорожчав на 15%.

Водночас нинішня ціна відповідає вартості Cyberbeast на початку 2026 року. Однак раніше за ці гроші покупці також отримували пакет Luxe, який включав додаткові послуги та переваги, зокрема доступ до системи автономного керування FSD і безкоштовного заряджання Supercharging.

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У США залишилася лише одна версія Cybertruck

Наразі Cyberbeast є єдиною модифікацією Cybertruck, яку американські покупці можуть замовити через онлайн-конфігуратор Tesla.

Раніше компанія припинила приймати нові замовлення на базову повнопривідну версію Dual Motor AWD, а згодом — на Premium AWD.

Таким чином, найдоступніші комплектації електропікапа більше не пропонуються для нових замовлень у США.

Cyberbeast оснащений трьома електродвигунами та залишається найпотужнішою версією моделі.

Коли Tesla припинить виробництво Cybertruck

На початку листопада генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив про плани завершити виробництво Cybertruck на підприємстві Gigafactory Texas у 2027 році.

Спочатку йшлося про середину року, однак згодом Маск уточнив, що виробництво продовжать до кінця літа 2027 року для виконання наявних замовлень.

Згортання випуску пов'язують із продажами електропікапа, які виявилися суттєво нижчими за початкові очікування компанії.

За повідомленнями американських ЗМІ, Tesla також планує використати виробничі потужності підприємства для збільшення випуску безпілотного автомобіля Cybercab.

Коли покупці отримають автомобілі

За інформацією з онлайн-конфігуратора Tesla, орієнтовні строки доставки нових замовлень Cyberbeast у США припадають на березень — червень 2027 року.

Отже, компанія продовжує приймати замовлення на найдорожчу версію електропікапа, попри оголошені плани завершити його виробництво наступного року.