У жовтні 2026 року українці збільшили чистий попит на золото в безпоставочній формі на 70% — до $4,82 млн. Це найвищий місячний показник із лютого. Водночас купівля фізичного золота залишається незначною, а чистий продаж срібла досяг максимуму з травня. Про це піше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Як змінився попит на золото

За підсумками жовтня чистий попит населення на безпоставочне золото становив $4,82 млн, або 1 171 тройську унцію.

Для порівняння, у вересні цей показник становив $2,83 млн. Таким чином, за місяць попит збільшився на 70%.

Натомість фізичне золото українці купували значно менш активно. Чистий попит на нього у жовтні становив лише $75 тис., або 18 тройських унцій. Це у 2,5 раза більше, ніж у вересні, однак у грошовому вираженні показник залишається невеликим.

Скільки золота українці купили від початку року

За січень — жовтень 2026 року чистий попит на безпоставочне золото сягнув $41,4 млн, або приблизно 8,9 тис. тройських унцій.

За аналогічний період 2025 року він становив $16 млн, або 4,3 тис. тройських унцій.

Отже, у грошовому вираженні попит зріс майже у 2,6 раза, а у фізичному еквіваленті — більш ніж удвічі.

Водночас із фізичним золотом спостерігається протилежна тенденція.

За десять місяців 2026 року чистий попит на нього становив лише $192 тис., або 46 тройських унцій. Торік за цей самий період українці придбали фізичного золота на $7,03 млн, або 2 035 тройських унцій.

Таким чином, чистий попит на фізичне золото у грошовому вираженні скоротився більш ніж на 97%.

Українці прискорили продаж срібла

На відміну від золота, фізичне срібло українці продовжують продавати.

У жовтні чистий продаж срібла становив $569 тис., або 9,8 тис. тройських унцій. Це найбільший місячний показник із травня 2026 року.

У вересні чистий продаж становив $339 тис. Отже, за місяць він збільшився приблизно на 68%.

Загалом за січень — жовтень 2026 року чистий продаж фізичного срібла сягнув $2,84 млн.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року спостерігався чистий попит на срібло в розмірі $1,05 млн.

Чому українці обирають безпоставочне золото

Безпоставочне золото — це форма інвестування в банківський метал без отримання фізичних зливків. Такі операції дають можливість купувати й продавати золото через фінансові установи без необхідності самостійно його зберігати.

Натомість інвестиції у фізичне золото передбачають купівлю реального металу, зокрема зливків, та пов'язані з додатковими витратами на його зберігання і можливими ціновими спредами під час продажу.

Зростання попиту на безпоставочне золото може свідчити про перевагу, яку частина інвесторів надає такому способу вкладення коштів.

Водночас статистика чистого попиту відображає різницю між купівлею та продажем металу, а не загальну суму всіх операцій.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що у вересні чистий попит на безпоставочне золото зріс до $2,83 млн, тоді як інтерес до фізичного металу залишався слабким.