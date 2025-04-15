Реальна продуктова інфляція у березні ушестеро вища, ніж у Держстату: що подешевшає у квітні

В Україні продовжує розганятися інфляція. За даними Держстату, у березні споживчі ціни зросли на 1,5%, проти 0,8% у лютому. У річному вимірі зростання склало 14,6% (у лютому — 13,4%). Продукти харчування дорожчають ще швидше.

У березні, порівнюючи з лютим, цінники на них підскочили на 1,7%, а в річному вимірі зростання склало 17,4%. Для порівняння: за підсумками лютого, продукти подорожчали на 1,2%, а щодо лютого минулого року — на 15%.

У нещодавньому монетарному звіті (він вийшов на початку квітня) Нацбанк називає основними чинниками прискорення інфляції в лютому подорожчання продуктів харчування через гірші торішні врожаї та високі виробничі витрати бізнесу. За оцінками НБУ, ці ж чинники сприяли подальшому прискореному зростанню споживчих цін у березні.

«Зростання цін на сирі продукти у річному вимірі прискорилося під впливом залишкових ефектів низьких торішніх врожаїв та конвергенції внутрішніх цін із цінами країн-торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й подорожчання оброблених продуктів через подальше збільшення витрат на сировину, електроенергію, оплату праці та логістику», — йдеться у звіті Нацбанку.

«Мінфін» самостійно моніторить ціни на продукти харчування. І ще у березні, до появи офіційної статистики, констатував: цінники у магазинах продовжують активно зростати. Цей тренд зберігся і у квітні. Причому цього місяця продавці можуть активныше накручувати ціни напередодні великодніх свят, коли українці традиційно накривають святковий стіл і намагаються не заощаджувати на частуваннях. «Мінфін» уже писав, що з наближенням Великодня в Україні дорожчають яйця.

Чому роздріб так активно переписує цінники і скільки коштуватимуть продукти до кінця квітня, — розбирався «Мінфін».

Розганяють ціни до Великодня

За даними Держстату, у березні найбільше подорожчали такі продукти:

Хліб — на 1,2%, порівнюючи з лютим, та на 21,5%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

М'ясо та м'ясні продукти — на 1,2% за місяць, та на 8,5% за рік. Тобто, як бачимо, зростання цін на м'ясо різко прискорилося минулого місяця, хоча до цього було дуже помірним.

Молоко — на 0,7% за місяць, та на 19,5% за рік.

Яйця — на 18,8% за місяць, та на 44,7% за рік.

Вершкове масло — на 0,6% за місяць, та на 31,9% за рік.

Соняшникова олія — на 1,7% за місяць, та на 35,4% за рік.

Фрукти — на 6,6% за місяць, та на 16,9% за рік.

Овочі — плюс 1,6% за місяць, та 32,3% за рік.

Про зростання цінників на хліб у березні перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко попереджав «Мінфін» ще наприкінці зими.

«Ціни змінюються, відповідно до домовленостей виробників та роздробу у листопаді-грудні минулого року. Тоді пекарі просили підвищити цінники на 10%. Торгівля реалізувала цю пропозицію у грудні та частково — у січні.

Але в лютому-березні почалася додаткова переоцінка — ще плюс 5−10%. Це пов'язано зі збільшенням собівартості виробництва хліба через подорожчання борошна (особливо житнього), дефіцит кадрів, зростання зарплат для можливості бронювання, тарифів на електроенергію тощо", — перераховував Дученко.

За підсумками березня, за його словами, «як і прогнозували, зростання цін на окремі сорти хліба склало 5% (тобто більше, ніж дає Держстат, — ред.)». «Ритейл проводить постійний моніторинг і не завжди приймає переоцінку. Виробники хліба прогнозують подальше погіршення свого фінансового стану та заявляють про необхідність зростання цін на 15−20% — насамперед це стосується житніх сортів хліба. На ринку зараз дефіцит жита, і воно дорожчає щомісяця. Наприклад, у квітні, порівнюючи з березнем, ціна зросла на 15%», — розповів «Мінфіну» Дученко. Тобто основне зростання цін на хліб — ще попереду.

Щодо м'яса, то в середині березня Асоціація свинарів констатувала збільшення закупівельних цін на свиней забійних порід — за тиждень вони додали до 0,5%, склавши 74,8 гривень за кілограм.

В Асоціації зазначили, що переробники не виключали підвищення мінімального порога цін, хоча обсяги реалізації на той момент особливо не зростали. Але у березні багато підприємств закуповували сировину про запас, розраховуючи на збільшення виробництва до Великодня.

«Оптимістичний настрій принесло й відчутне потепління минулого місяця, через що частина переробників вирішили, що цього року сезон пікніків може розпочатися раніше Великодня», — кажуть в Асоціації.

Тому, якщо протягом останнього року м'ясо в Україні дорожчало повільніше, ніж більшість інших продуктів, то з початком весни ситуація змінилася. При цьому, як каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, незрозуміло, як довго триватиме нинішнє подорожчання. Адже в Україні попит на м'ясо і до цього був не дуже високим — споживачі просто не мають грошей на розширення м'ясного раціону.

«Тому для цін на м'ясо у нас традиційно є стеля — низька купівельна спроможність людей», — пояснив Пендзін. До Великодня виробники та продавці спробують заробити на м'ясі та ковбасі максимально, а ось надалі, найімовірніше, доведеться давати знижки.

Тим паче, що в роздробі очікується збільшення асортименту м'ясної продукції, а отже, зростатиме конкуренція за гаманці покупців. У лютому до України різко збільшився імпорт м'яса. Скажімо, свинини завезли утричі більше, ніж у січні (близько тисячі тонн). При цьому постачальники знайшли недорогу свинину — $1,89 за кілограм (тоді як наприкінці минулого року завозили її майже за $2 за кілограм). Імпортне м'ясо йде переважно на виробництво ковбаси. І саме у квітні вироби з недорогої сировини мають масово з'явитися у роздробі.

Про подорожчання яєць «Мінфін» вже докладно писав. Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, останнім часом сильно подорожчали корми, плюс птахівники були змушені збільшити витрати на обігрів фабрик взимку, що й спровокувало зростання цін на яйця. Як зазначив Пендзін, 70% у структурі собівартості яєць — це комбікорми: кукурудзи на внутрішньому ринку залишилося не так багато, і до нового врожаю вона точно не дешевшатиме.

Голова Союзу птахівників Сергій Карпенко зазначив, що за січень-березень цього року різко зріс експорт яєць — до 496 млн штук, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. За прогнозами Марчука, на Великдень яйця подорожчають ще на 10%.

Водночас Антимонопольний комітет ще на початку квітня дав птахівникам обов'язкові для розгляду рекомендації щодо цін на яйця та застеріг від подальшого підвищення цін та «створення умов для виникнення штучного дефіциту». Про результати розгляду цих рекомендацій птахівники мають повідомити АМКУ до 13 квітня.

Щодо молочної продукції — ситуація на ринку наразі є невизначеною. За даними Асоціації виробників молока, ціни на сировину знижуються. Наприклад, на 7 квітня молоко екстракласу коштувало 16,25 гривень за кілограм без ПДВ, що на 25 копійок менше, ніж попереднього місяця. Молоко вищого ґатунку продається на 30 копійок дешевше, ніж у березні (за 15,3−16,2 гривень), першого ґатунку — на 20 копійок дешевше (за 15,65 гривень).

При цьому, як видно зі звіту Держстату, цінники на молоко та молочну продукцію падати не поспішають. Хоча, за словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, в Україні продовжує знижуватись споживання молочної продукції.

Експерти прогнозують, що зростання цін у роздробі може пригальмувати у квітні. За даними Асоціації виробників молока, наприклад, на початок квітня молоко жирністю 2,5% коштує в роздробі на рівні минулого місяця — 59 гривень за літр. Така сама ситуація і з кефіром — його, як і у березні, продають за 70,48 гривень.

Водночас сметана жирністю 15% коштує зараз у середньому на 4% дорожче, ніж у березні — 175,56 гривень за кілограм. На 4%, порівнюючи з березнем, подорожчав також кисломолочний сир жирністю 9% (до 283 гривень). Голландський сир став дорожчим на 2% (500,66 гривень за кілограм), моцарелла — на 3% (495,06 гривень).

Щодо овочів, то в різних категоріях ситуація відрізняється. У березні багато овочів — насамперед борщової групи, — дорожчали. Через невисокий торішній врожай та дефіцит якісних сховищ продукції товарної якості залишилося не так багато.

У квітні, за даними EastFruit, почала дешевшати на опті картопля. За перший тиждень цього місяця вона знизилася в ціні на 14% (до 13−23 гривень за кілограм, залежно від якості). Це пов'язано з надлишком пропозиції: багато фермерів намагаються «скинути» торішні запаси до того, як на ринок почне масово надходити молода картопля (у роздробі вже з'явилася молода картопля з Єгипту).

За перший тиждень квітня подешевшали також буряки — з 18−25 до 16−25 гривень. Нижня планка цін на моркву впала з 27 до 25 гривень за кілограм, томатів — з 70 до 65 гривень, огірків — зі 110 до 90 гривень. Дещо подешевшали також яблука — з 30−40 гривень до 25−40 гривень. Цінники на лимони, експорт яких зупинила Туреччина через поганий урожай, в Україні поки що не змінюються, — 80−100 гривень за кілограм. Але незрозуміло, що буде, коли закінчаться вже завезені запаси.

Скільки коштує основний продуктовий кошик: підрахунок «Мінфіну»

«Мінфін» регулярно публікує результати власного моніторингу цін на продукти харчування. Тому ми вже традиційно порівнюємо, як реально змінюються цінники на їжу в магазинах і як це співвідноситься з «картинкою» від Держстату.

Для розрахунку середнього бюджету на продуктовий кошик «Мінфін» орієнтується на список основних продуктів, складений аналітиками picodi.com, із огляду на норми раціонального харчування.

До нього входять:

молоко — 10 літрів;

хліб — 10 буханців;

рис — 1,5 кілограма;

кисломолочний сир — 1 кілограм;

м'ясо — 6 кілограм;

фрукти — 6 кілограм;

овочі — 8 кілограм;

яйця — 20 штук.

За підсумками лютого, цей продуктовий кошик коштував 3 289,33 гривні, у січні — 3 036,63 гривні, у грудні — 2 907,15 гривень.

Як змінився цінник у березні?

10 літрів молока коштували 620,7 гривень;

10 буханців хліба — 450 гривень;

1,5 кілограма рису — 80,37 гривень;

кілограм ктсломолочного сиру — 310,93 гривень;

6 кілограм м'яса (курячого філе) — 1 412,60 гривень;

6 кілограм фруктів (яблук) — 260,28 гривень;

8 кілограм овочів (4 кілограми картоплі, по кілограму моркви, капусти, буряків та цибулі порей) — 377,14 гривень;

20 яєць — 149,36 гривень.

Разом — 3 661,38 гривень, або на 372,05 гривні дорожче, ніж у лютому. Найбільше подорожчали хліб, куряче філе та яйця. А рис та овочі навіть трохи подешевшали.

Виходить, що насправді за місяць продукти з основного кошика подорожчали на понад 11%, а не на 1,7%, що фігурують в офіційному звіті Держстату.

У квітні цінники на деякі продукти продовжують зростати. За даними «Мінфіну», наприклад, у березні десяток яєць «Квочка» категорії С1 коштував 74,68 гривень, а у квітні — вже 79,51 гривень (плюс 6%). Пшеничний «Цар хліб» нарізка у березні продавався за 42,62 гривні, зараз — за 45,05 гривень (плюс 5,7%).

Але є й продукти «зі знижками». Скажімо, куряче філе подешевшало зі 183,61 гривень у березні до 182,97 гривень у квітні.

Пакет 900 мл молока «Яготинське» 2,6% жирності коштував 55,86 гривень, зараз — 51,92 гривні. Як це в результаті позначиться на загальній вартості основного продуктового кошика, «Мінфін» підрахує за підсумками цього місяця.