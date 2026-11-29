Золото втратило понад 30% вартості від січневого максимуму 2026 року, тоді як фондовий ринок США пережив кілька хвиль різкого падіння. Це поставило під сумнів поширене уявлення про існування універсальних захисних активів, які зберігають вартість за будь-яких ринкових умов. Чому традиційні «тихі гавані» не завжди працюють, пояснив інвестиційний експерт Ерік Найман у своєму дописі у Facebook .

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Що сталося із золотом та американськими акціями

У січні 2026 року золото досягло історичного максимуму поблизу $5 595 за тройську унцію. Однак до середини листопада його ціна опустилася приблизно до $3 760−3 800, втративши близько третини від пікової вартості.

Одночасно значних втрат зазнали американські акції. Зокрема, 5 листопада індекс S&P 500 впав на 4,4%, а технологічний Nasdaq — на 5,5%. Це стало найбільшим одноденним падінням обох індексів із квітня 2025 року.

За словами Наймана, такі події демонструють, що навіть активи з репутацією захисних можуть втрачати вартість одночасно з фондовим ринком.

Чому золото не завжди захищає від кризи

Експерт звертає увагу на дві причини падіння золота.

Перша — високі реальні процентні ставки у США. Коли дохідність фінансових інструментів із поправкою на інфляцію зростає, золото, яке не приносить процентного доходу, стає менш привабливим.

Друга причина — потреба інвесторів у ліквідності. Під час різких розпродажів акцій частина учасників ринку може продавати золото для покриття збитків або маржинальних вимог.

Тому навіть дорогоцінний метал може дешевшати разом із ризиковими активами.

Найман нагадує, що після максимуму 1980 року золоту знадобилися десятиліття для стійкого повернення до попередніх номінальних цінових рекордів.

Отже, на дуже довгому горизонті золото може допомагати зберігати купівельну спроможність, але протягом трьох-п'яти років його ціна здатна суттєво коливатися.

Чому державні облігації також можуть приносити збитки

Схожа ситуація спостерігається з довгостроковими державними облігаціями США.

Під час фінансової кризи 2008 року, коли Федеральна резервна система різко знизила процентні ставки, фонд довгострокових казначейських облігацій Vanguard зріс приблизно на 22,5%. Водночас S&P 500 втратив 37%.

Однак у 2022 році, коли ФРС підвищувала ставки для боротьби з інфляцією, той самий фонд подешевшав приблизно на 30%. Для порівняння, S&P 500 тоді знизився приблизно на 18%.

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Це пояснюється тим, що довгострокові облігації особливо чутливі до зміни процентних ставок: коли ринкові ставки зростають, ціни вже випущених паперів із нижчою дохідністю падають.

Таким чином, інструмент, який допоміг інвесторам під час однієї кризи, може виявитися джерелом значних втрат під час іншої.

Які активи можуть захищати від різних ризиків

На думку Наймана, головне питання для інвестора — не який актив вважається безпечним, а від якого саме ризику потрібно захистити капітал.

Рецесія та зниження процентних ставок. Історично в таких умовах могли зростати довгострокові державні облігації.

Висока інфляція та підвищення ставок. Краще пристосованими можуть бути короткострокові облігації та цінні папери із захистом від інфляції, зокрема американські TIPS.

Падіння окремого сектору фондового ринку. Захист може забезпечити диверсифікація між галузями та компаніями, які не залежать від проблемного сектору.

Системна фінансова криза. Відносну стійкість можуть демонструвати грошові кошти, короткострокові державні папери та окремі ринково-нейтральні стратегії.

Водночас жоден із цих інструментів не гарантує захисту за будь-якого сценарію.

Чи варто відмовлятися від золота

Найман не вважає падіння ціни золота підставою повністю відмовлятися від цього активу.

Центральні банки продовжують купувати дорогоцінний метал, а інвестиційні банки зберігають прогнози його можливого відновлення.

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Зокрема, Goldman Sachs у листопаді переглянув прогнози щодо золота, знизивши цільову ціну на кінець 2026 року до $4 150, а на 2027 рік — до $4 800 за унцію. Водночас прогнози залишаються оцінками аналітиків, а не гарантованими майбутніми цінами.