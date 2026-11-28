За січень — вересень 2026 року Україна отримала понад 4,37 млрд грн від приватизації, оренди державного майна, дивідендів, частини чистого прибутку підприємств і реалізації санкційних активів. Водночас безпосередні надходження від приватизації скоротилися майже на 28%, тоді як дивіденди та частина прибутку господарських товариств зросли майже у сім разів. Про це свідчить аналітична довідка Фонду державного майна України за дев'ять місяців 2026 року, оприлюднена 26 листопада.

Доходи від приватизації в Україні впали на 28%

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Скільки держава заробила на приватизації

За дев'ять місяців 2026 року до загального фонду державного бюджету від приватизації надійшло 1,615 млрд грн.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року цей показник становив близько 2,24 млрд грн. Таким чином, надходження скоротилися приблизно на 625 млн грн, або майже на 28%.

Водночас річний план приватизаційних надходжень виконано на 80,7%.

Це пояснюється, зокрема, зменшенням самого бюджетного завдання: якщо у 2025 році воно становило 3,2 млрд грн, то у 2026 році — 2 млрд грн.

Окремо до бюджету надійшло 263,2 млн грн ПДВ від приватизаційних операцій.

Дивіденди державних компаній зросли майже у сім разів

Найпомітніше зростання серед джерел надходжень Фонду держмайна забезпечили дивіденди та частина чистого прибутку господарських товариств.

За січень — вересень 2026 року вони перерахували до бюджету 1,384 млрд грн, тоді як за аналогічний період торік — лише 198,8 млн грн.

Отже, надходження збільшилися майже у сім разів, або приблизно на 596%.

Водночас державні підприємства, що перебувають у сфері управління ФДМУ, перерахували до бюджету ще 73,3 млн грн частини чистого прибутку.

Таким чином, на тлі скорочення приватизаційних надходжень зросла роль доходів від господарських товариств, корпоративними правами яких управляє держава.

Велика приватизація фактично залишалася на паузі

Попри виконання понад 80% річного плану надходжень, упродовж дев'яти місяців 2026 року Фонд держмайна не ухвалив жодного рішення про завершення приватизації об'єктів великої приватизації.

Основні результати продажу державного майна забезпечила мала приватизація.

За звітний період на аукціони виставили 411 об'єктів, із яких продали 278.

Завдяки конкуренції між учасниками торгів підсумкова ціна продажу в середньому зросла у 2,6 раза порівняно зі стартовою.

Це свідчить про наявність попиту на окремі державні активи, хоча великі приватизаційні угоди у звітному періоді не завершувалися.

Скільки отримали від оренди державного майна

Ще одним джерелом надходжень стала оренда державної нерухомості та інших активів.

За дев'ять місяців 2026 року вона принесла бюджету 746,1 млн грн.

На відміну від приватизації, яка передбачає продаж державної власності, оренда дозволяє державі регулярно отримувати платежі від використання майна без зміни його власника.

Що відбувається із санкційними активами

Протягом дев'яти місяців 2026 року Фонду держмайна передали ще 50 активів, стягнутих у дохід держави за рішеннями судів у межах санкційного законодавства.

Загалом із 2023 року до кінця вересня 2026-го Фонду передали 1 537 санкційних активів. Водночас безпосередньо в управлінні ФДМУ станом на 30 вересня перебували 1 129 таких активів.

Від реалізації санкційного майна за дев'ять місяців надійшло 294,13 млн грн, які спрямували до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До санкційних активів належать, зокрема, корпоративні права, нерухомість та інше майно, стягнуте в дохід держави за судовими рішеннями.

Які загальні результати роботи ФДМУ

Загалом за січень — вересень 2026 року Фонд держмайна забезпечив такі надходження:

1,615 млрд грн — приватизація;

1,384 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку господарських товариств;

746,1 млн грн — оренда державного майна;

294,1 млн грн — реалізація санкційних активів;

263,2 млн грн — ПДВ від приватизації;

73,3 млн грн — частина чистого прибутку державних підприємств.

Сумарно це понад 4,37 млрд грн.

Результати дев'яти місяців показують, що приватизація залишається важливим, але не єдиним джерелом надходжень від державних активів. У 2026 році суттєве зростання дивідендів господарських товариств частково компенсувало зменшення доходів від продажу державного майна.