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15 квітня 2025, 18:51

Гетманцев: кредитування в Україні занадто слабке для економічного ривка

Обсяги банківських кредитів в Україні зростають надто повільно, щоб підтримати відновлення економіки, заявив голова комітету ВР із фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Обсяги банківських кредитів в Україні зростають надто повільно, щоб підтримати відновлення економіки, заявив голова комітету ВР із фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНевтішна статистика«Попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфеля відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку — будуть стагнувати», — зазначив Гетманцев.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Невтішна статистика

«Попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфеля відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку — будуть стагнувати», — зазначив Гетманцев.

За перший квартал 2025 року кредитний портфель банків зріс лише на 3,3%, і до кінця року він може скласти 1260 млрд грн — це лише 14,4% ВВП. Для порівняння: у 2023 році було 14,5%, до війни — 19,1%, а у 2019-му — 25,9%.

Що потрібно економіці

«Для стабільного зростання країна має вийти на рівень кредитування щонайменше 20% ВВП», — наголосив Гетманцев, додавши, що це вимагає додаткових 600 млрд грн на рік. Нинішні темпи не покривають потреби бізнесу, гальмуючи відбудову.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EvilReptiloid
EvilReptiloid
15 квітня 2025, 18:54
#
На економічному кладовищі покійники вперто не бажають воскресати. Треба обкласти їх податком за кожен день лежання в могилі. :))))))))
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