У грудні 2026 року гривня може відновити девальвацію після відносно стабільного листопада. За базовим сценарієм валютного прогнозу, готівковий долар наприкінці року торгуватиметься в діапазоні 45,7−46,7 грн, а за несприятливого розвитку подій може перевищити 47 грн. У 2027 році за умови продовження війни прогнозується подальше поступове послаблення гривні — до 51 грн за долар наприкінці року. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Чому долар може подорожчати у грудні

Головним чинником тиску на гривню Шевчишин називає сезонне збільшення бюджетних видатків.

Наприкінці року держава традиційно активізує фінансування бюджетних програм, проводить платежі та повертає ПДВ експортерам. Це збільшує обсяг гривні в економіці, частина якої може потрапити на валютний ринок.

Додатковий вплив матиме надходження міжнародної фінансової допомоги. Під час конвертації валютних коштів для фінансування бюджетних видатків гривнева ліквідність збільшується, що згодом може посилити попит на іноземну валюту.

Ще один чинник — завершення листопадового податкового періоду. Під час сплати податків підприємства активніше продають валюту, однак після завершення основних платежів пропозиція з боку експортерів може скоротитися.

Що ще тиснутиме на гривню

Серед інших ризиків автор прогнозу називає значний дефіцит зовнішньої торгівлі, пошкодження енергетичної інфраструктури та сезонне збільшення імпорту.

Зокрема, у грудні імпортери можуть активізувати закупівлі перед новорічними святами. Додаткову потребу у валюті створюватимуть закупівлі енергетичного обладнання, пального та інших товарів.

На валютний ринок також можуть впливати проблеми українських експортерів через російські обстріли промислових підприємств, портової інфраструктури та логістики.

Окремим ризиком залишається міжнародна ситуація, зокрема коливання долара та євро на світових ринках і невизначеність щодо майбутнього фінансування України міжнародними партнерами.

Що стримуватиме зростання долара

Попри девальваційний тиск, різкого неконтрольованого падіння гривні базовий сценарій не передбачає.

Основним стабілізувальним чинником залишатиметься політика Національного банку.

НБУ застосовує режим керованої гнучкості курсу та проводить валютні інтервенції, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти на ринку.

Крім того, на привабливість гривневих заощаджень впливає облікова ставка НБУ, яка з 30 жовтня 2026 року становить 16,5% річних.

За оцінкою автора прогнозу, у разі подальшого прискорення інфляції регулятор може розглянути додаткове підвищення ставки.

Водночас слабка споживча активність і скорочення реальних доходів населення можуть обмежувати попит на валюту.

Три сценарії курсу на грудень 2026 року

Базовий сценарій — ймовірність 70%.

Автор очікує поступового ослаблення гривні під впливом бюджетних видатків і сезонного попиту на валюту.

За цим сценарієм готівковий долар наприкінці грудня коштуватиме 45,7−46,7 грн, курс на міжбанку перебуватиме в межах 45,5−46,2 грн, а євро — 49,5−50,5 грн.

Очікується, що Національний банк продовжить згладжувати різкі коливання валютними інтервенціями, не допускаючи неконтрольованої девальвації.

Песимістичний сценарій — ймовірність 15%.

Такий розвиток подій можливий у разі нових масштабних атак на енергетичну інфраструктуру, погіршення економічної ситуації, посилення міграції або проблем із міжнародним фінансуванням.

Додатковими ризиками можуть стати різкі коливання світових фінансових ринків та зростання цін на енергоносії.

У такому разі готівковий долар може перевищити 47 грн, курс на міжбанку — піднятися вище 46,2 грн, а євро — досягти 50,5−51,5 грн.

Оптимістичний сценарій — ймовірність 15%.

Якщо воєнні ризики знизяться, міжнародні партнери підтвердять стабільне фінансування України на 2027 рік, а попит на валюту залишатиметься помірним, гривня може зберегти відносну стабільність.

За такого сценарію готівковий долар прогнозується в діапазоні 45,0−45,7 грн, міжбанк — 44,9−45,5 грн, а євро — 49,0−49,8 грн.

Яким буде курс долара у 2027 році

За базовим сценарієм, який передбачає продовження повномасштабної війни протягом усього 2027 року, гривня поступово слабшатиме.

Автор прогнозує, що середньорічний курс долара становитиме 48,9 грн, а наприкінці року американська валюта може подорожчати до 51 грн.

У першому кварталі 2027 року середній курс долара очікується в межах 46,8−48,2 грн.

Основними причинами прогнозованої девальвації залишатимуться структурний дефіцит зовнішньої торгівлі, значні бюджетні потреби та залежність України від міжнародного фінансування.

Водночас Національний банк, як очікує автор прогнозу, продовжить використовувати валютні інтервенції та процентну політику для згладжування курсових коливань.