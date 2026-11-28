У доопрацьованому до другого читання проєкті державного бюджету України на 2027 рік на житлові програми передбачено понад 30 млрд грн. Кошти планують спрямувати на відновлення пошкоджених будинків, компенсації за знищене житло та житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб. Очікується, що підтримкою зможуть скористатися понад 50 тисяч родин. Про це повідомив Кабінет Міністрів України 27 листопада.

Понад 50 тисяч родин можуть отримати допомогу на житло

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Скільки грошей виділять на відновлення житла

Найбільшу частину фінансування планують спрямувати на компенсації за знищену нерухомість.

Зокрема, у межах програми «єВідновлення» передбачено 17 млрд грн для власників житла, яке було знищене внаслідок російської агресії.

Ще 3,4 млрд грн заклали на компенсації для відновлення пошкоджених квартир і будинків.

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Таким чином, загалом на ці два напрями програми «єВідновлення» планують спрямувати 20,4 млрд грн.

За словами міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталія Безгіна, порівняно з попередніми бюджетними планами фінансування компенсаційних програм збільшили більш ніж на 10 млрд грн.

«Це можливість допомогти більшій кількості людей відновити пошкоджені домівки або отримати нове житло замість знищеного», — зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що потреба у житловій підтримці залишається значно більшою за наявні фінансові ресурси.

Хто з переселенців зможе отримати житлові ваучери

Окремо 10,1 млрд грн передбачено на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

На першому етапі програма охоплюватиме дві категорії переселенців: учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Житлові ваучери призначені для придбання житла замість того, яке залишилося на тимчасово окупованій території.

За попередніми оцінками уряду, фінансування цього напряму може дозволити забезпечити житлом близько 5 тисяч родин переселенців.

При цьому умови отримання ваучерів, порядок подання заяв та критерії відповідності визначаються правилами відповідної державної програми.

На соціальне житло передбачили 500 млн грн

Ще 500 млн грн у проєкті бюджету заклали на створення соціального житла в територіальних громадах.

Йдеться про розвиток житлового фонду, який громади зможуть використовувати для забезпечення потреб людей, що потребують державної або місцевої підтримки.

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Крім бюджетного фінансування, уряд розраховує на участь міжнародних партнерів у реалізації житлових проєктів.

Зокрема, можливе залучення ресурсів Світового банку, Банку розвитку Ради Європи та Європейського інвестиційного банку.

Коли українці зможуть отримати допомогу

Кабінет Міністрів уже схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік, доопрацьований до другого читання. Однак остаточні обсяги фінансування житлових програм визначатимуться після ухвалення бюджету Верховною Радою.

Крім того, фактична кількість родин, які отримають компенсації або житлові ваучери, залежатиме від розміру виплат, кількості погоджених заяв і доступності фінансування.

Важливо: понад 30 млрд грн — це заплановані бюджетні видатки, а не вже розподілені між громадянами кошти.