Із 1 січня 2028 року для фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі оподаткування можуть запровадити обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ. Нові правила стосуватимуться тих, чий обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищить 85 тисяч євро . Відповідний законопроєкт Міністерство фінансів оприлюднило 24 листопада 2026 року.

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Кого з ФОПів торкнуться зміни

Згідно із законопроєктом, обов'язкова реєстрація платниками ПДВ поширюватиметься на підприємців першої, другої та третьої груп єдиного податку, якщо вони перевищать установлений поріг.

Виняток передбачений для електронних резидентів — платників єдиного податку третьої групи.

Важливо, що для визначення порогу враховуватиметься обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців, а не лише дохід від початку календарного року.

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За розрахунками Мінфіну на момент підготовки проєкту, 85 тисяч євро відповідали приблизно 4,21 млн грн. Однак гривневий еквівалент залежатиме від установленого порядку перерахунку валютного порогу.

Підприємців, які не перевищуватимуть ліміт, новий обов'язок реєстрації платниками ПДВ не стосуватиметься.

Що зміниться для ФОПів третьої групи

Для підприємців третьої групи, які зараз сплачують 5% єдиного податку, після обов'язкової реєстрації платниками ПДВ передбачено перехід на іншу модель оподаткування.

Замість ставки 5% застосовуватиметься 3% єдиного податку та ПДВ за відповідною ставкою.

Для цього підприємець повинен буде подати заяву про зміну ставки у визначений законом строк.

При цьому перехід на загальну систему оподаткування не вимагатиметься. Спрощена система продовжить діяти.

Чи доведеться підприємцям платити більше

Фактичне податкове навантаження залежатиме від особливостей бізнесу.

Наприклад, ФОПи, які продають товари та закуповують продукцію у постачальників — платників ПДВ, зможуть за встановлених умов формувати податковий кредит. Це дозволить зменшувати суму ПДВ до сплати.

Натомість для підприємців, які переважно надають послуги населенню та мають незначні витрати на закупівлі з ПДВ, податкове навантаження може зрости.

Крім того, після реєстрації платником ПДВ підприємець повинен буде складати та реєструвати податкові накладні, вести облік податкових зобов'язань і податкового кредиту, подавати декларації та контролювати строки виконання податкових обов'язків.

Це може збільшити витрати на бухгалтерський супровід.

Що варто зробити ФОПам уже зараз

Підприємцям, які наближаються до запропонованого порогу, доцільно заздалегідь оцінити обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 місяців.

Також варто проаналізувати частку закупівель із ПДВ, можливість формування податкового кредиту, вплив нових правил на собівартість товарів і послуг та додаткові витрати на адміністрування податку.

Коли запровадять нові правила

У Мінфіні пропонують, щоб закон набрав чинності 1 січня 2028 року.

У відомстві пояснюють реформу необхідністю зменшити зловживання спрощеною системою, створити рівніші конкурентні умови та наблизити українське законодавство до норм ЄС.

Водночас це поки законопроєкт, а не чинна норма. Остаточні правила можуть змінитися під час розгляду документа.