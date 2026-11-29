Міністерство оборони України оновило критерії визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), авіабудівної та космічної галузей такими, що мають важливе значення для національної економіки. Головні нововведення стосуються документального підтвердження виконання оборонних контрактів та вимог до отримувачів грантів. Про це повідомило Міноборони 27 листопада.

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Що зміниться для оборонних підприємств

Оновлені критерії затверджено наказом Міністерства оборони від 23 листопада 2026 року № 428 на виконання урядової постанови № 1328 від 23 жовтня 2026 року.

Раніше підприємства могли підтверджувати укладення та виконання оборонних договорів за рекомендованими формами документів.

Тепер Міноборони затвердило чотири єдині форми підтвердження, наведені в додатках до оновлених критеріїв.

Водночас підприємства, як і раніше, повинні отримати підтвердження інформації від державного замовника у сфері оборони, відповідної служби або військової частини.

Також необхідно надати копію фінансової звітності за останній звітний період разом із квитанцією контролюючого органу.

Яку частку виробництва мають становити оборонні замовлення

Одну з ключових вимог залишили без змін.

Для підтвердження відповідності критерію оборонних контрактів частка товарів, робіт і послуг оборонного призначення повинна становити понад 50% загального обсягу виробництва та послуг підприємства за останній звітний період.

Отже, змінюється насамперед порядок документального підтвердження діяльності, а не сам поріг оборонного виробництва.

Нові вимоги для підприємств, які отримують гранти

Міноборони також уточнило правила для компаній, які використовують грантове фінансування як підставу для підтвердження свого значення для національної економіки.

Раніше було достатньо надати грантовий договір із заявкою та документ про отримання коштів.

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За новими правилами, якщо звітний період за грантовим договором уже завершився, підприємство має додатково підтвердити документами, що продовжує виконувати умови грантової угоди.

При цьому мінімальний розмір грантової підтримки не змінився — 500 тис. грн на одного військовозобов'язаного працівника, якого компанія пропонує до бронювання.

Що буде з бронюванням працівників

Кількість критеріїв та загальний механізм визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки, залишаються незмінними.

Водночас уряд запровадив перехідний період для адаптації бізнесу до оновлених правил.

За повідомленням Міноборони від 28 листопада, дію окремих рішень щодо статусу критично важливих підприємств продовжили до 20 грудня 2026 року включно, якщо строк їх чинності закінчується у визначений постановою перехідний період.

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Це має дати підприємствам додатковий час для оформлення необхідних документів та переоформлення бронювання працівників

Після набрання чинності новим наказом Міноборони попередній наказ від 28 жовтня 2025 року № 722 втрачає чинність.