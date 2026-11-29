Станом на 31 жовтня 2026 року державний та гарантований державою борг України становив 9,64 трлн грн, або $211,64 млрд. За місяць заборгованість у гривневому еквіваленті збільшилася на 97,73 млрд грн, або на 1,02%. Водночас у доларовому еквіваленті борг скоротився на $970 млн. Про це повідомляє Міністерство фінансів України .

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Як змінився держборг у жовтні

За даними Мінфіну, загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу на кінець жовтня становив 9 635,95 млрд грн.

Основну частину цієї суми формує зовнішній державний борг — 7,41 трлн грн, або 76,92%.

Внутрішній державний борг становив 1,99 трлн грн, або 20,61%, а гарантований державою борг — 238,59 млрд грн, або 2,48%.

Протягом жовтня зовнішній державний борг збільшився на 120,48 млрд грн. Натомість внутрішній скоротився на 10,21 млрд грн, а гарантований державою — на 12,53 млрд грн.

На динаміку заборгованості впливали нові залучення міжнародного фінансування, погашення боргових зобов'язань та зміна валютних курсів.

Наскільки зріс борг від початку року

Порівняно з кінцем 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 593,28 млрд грн, або 6,56%.

Водночас у доларовому еквіваленті він скоротився на $1,69 млрд.

Найбільший приріст у гривневому вираженні забезпечив державний зовнішній борг, який із початку року збільшився на 612,86 млрд грн.

Зокрема, лише за жовтень заборгованість за позиками Європейського Союзу зросла на 64,14 млрд грн, а за кредитами Міжнародного банку реконструкції та розвитку — на 22,8 млрд грн.

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Кому Україна винна найбільше

Найбільшим кредитором України залишається Європейський Союз.

Заборгованість перед ЄС, з урахуванням фінансування в межах механізму ERA, становила 3,73 трлн грн, або $81,93 млрд.

Це 38,71% усього державного та гарантованого державою боргу.

Загалом на міжнародні фінансові організації та уряди іноземних держав припадає 66,81% боргового портфеля України, або 6,44 трлн грн.

Значна частина цих зобов'язань представлена довгостроковими пільговими кредитами.

Окремо Мінфін зазначає, що позика ERA на 882,86 млрд грн має погашатися не коштом державного бюджету України, а за рахунок доходів від знерухомлених російських суверенних активів.

Гарантований державою борг скорочується

Попри збільшення загальної заборгованості, обсяг боргу, гарантованого державою, продовжив зменшуватися.

За січень — жовтень 2026 року він скоротився на 38,1 млрд грн, або 13,77% — із 276,68 млрд грн до 238,59 млрд грн.

Його частка в загальному борговому портфелі зменшилася з 3,06% на початку року до 2,48% наприкінці жовтня.

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Гарантований державою борг — це зобов'язання позичальників, за виконання яких держава надала гарантії. Він відрізняється від прямого державного боргу.

Скільки коштує Україні обслуговування боргу

Середньозважена вартість державного боргу у жовтні знизилася до 4,40% проти 4,44% у вересні та 4,51% у січні.

Середньозважений строк до погашення збільшився за місяць із 12,87 до 12,95 року.

При цьому зовнішні запозичення обходяться Україні значно дешевше за внутрішні.

Середньозважена вартість зовнішнього державного боргу становить лише 2,03%, а строк до погашення — 15,22 року.

Для внутрішнього боргу відповідні показники становлять 13,22% та 5,23 року.

У Мінфіні наголошують, що значна частка довгострокового пільгового фінансування допомагає зменшувати ризики рефінансування та навантаження на державні фінанси.