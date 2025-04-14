єОселя: понад 1500 українців отримали кредити на житло на 2,9 млрд грн з початку року

За весь час реалізації програми доступної іпотеки єОселя 16 423 українських родини отримали кредити на власне житло на суму 26,975 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

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«За 2,5 роки існування програми єОселя українці без житла або ті, хто прагнув покращити умови проживання, змогли придбати житло на доступних умовах. Зокрема, цього року вже 1 583 українці отримали кредити на понад 2,9 млрд грн. Програма єОселя змінила фокус на ринок первинного житла, що також дає стимул розвитку будівельній та суміжним галузям», — зазначив Телюпа.

Він наголосив, що пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці отримали 109 кредитів на 205,4 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали: 33 військовослужбовці та силовики, 5 медиків, 4 педагоги.

Кредити під 7% отримали: 54 українці без власного житла, 11 ВПО, 2 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 70 українців, з них на стадії будівництва — 25 об'єктів, також 39 кредитів видано на житло на вторинному ринку.